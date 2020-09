Fidan Ekiz gaat los: “Ik vind dat hele Wilders-proces één grote aanfluiting’

Bij De Vooravond, van de NPO, maakte Fidan Ekiz vrijdagavond duidelijk wat ze vindt van het proces tegen Geert Wilders: “Eén grote aanfluiting.” Wat haar betreft is het een politiek proces, niet een strafproces. Alles rond de zaak wijst daarop. En dat is een grote schande.

Het is ongelooflijk, maar Fidan Ekiz heeft zowaar een eigen show bij de NPO. Weliswaar samen met een ander, maar toch. Waarom dat ongelooflijk is? Omdat deze vrouw haar mening niet voor zich houdt… en die mening is vrijwel altijd niet-politiekcorrect.

Zo ook gisteravond toen ze het hadden over het proces tegen Geert Wilders. De PVV’er werd in tweede instantie ook veroordeeld wegens groepsbelediging. Volgens Ekiz is dat absoluut belachelijk, niet in de laatste plaats omdat we weten dat het proces tegen de PVV-leider van boven af geregeld werd.

Ekiz begon door uit te leggen dat ze het met Wilders eens is dat het een “corrupt” proces was. “Het is ook een beetje corruptie. Ik vind dat hele proces één grote aanfluiting omdat het een politiek gemotiveerde vervolging is. Het is eigenlijk een politiek proces,” aldus Ekiz. “We weten, er zijn duidelijke aanwijzingen dat… de vooringenomenheid, de adviezen van hoge ambtenaren bij het ministerie van justitie, en minister van Justitie Opstelten zelf destijds, het OM hebben geadviseerd over hoe ze deze man die ‘kwaadaardige’ uitlatingen doet moeten aanpakken.”

“Weet je, in een rechtsstaat die we serieus willen nemen denk ik: waar gaat dit over?”

Fidan over de rechtszaak Wilders: “Ik vind dat hele proces één grote aanfluiting.” pic.twitter.com/pggKqMmnbf — De Vooravond (@devooravondtv) September 4, 2020

Niets mis mee, zou je denken. Ik riep jaren geleden al dat Wilders veroordeeld zou worden — en dat dit volgens de wet terecht zou zijn, hoewel die wet natuurlijk aangepast moet worden omdat het volstrekt belachelijk is dat de vrijheid van meningsuiting zo ingeperkt wordt in ons land. Maar toch, dat maakt de manier waarop dit gelopen is niet minder politiek en belachelijk. De minister was er bij betrokken, de aangifteformulieren lagen klaar voor mensen die “aangifte” wilden doen… Hoge ambtenaren mengden zich achter de schermen in de zaak.

Een schande.

Hilarisch genoeg vinden linkse gekkies het vreselijk wat Ekiz gisteravond zei. Zo wordt haar volstrekt heldere uitleg door iemand van Universiteit Leiden (yep) weggezet als “wartaal.” Volstrekt belachelijk natuurlijk, maar ja, zo rollen linkse wappies nu eenmaal.