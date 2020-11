BREEK! FVD bestuur: ‘Er komt een bindend ledenreferendum over partijleiderschap Thierry Baudet’

Het bestuur van Forum voor Democratie kondigt aan met een oplossing te zijn gekomen voor de interne strijd: er wordt een bindend ledenreferendum georganiseerd over de vraag of Thierry Baudet partijleider moet zijn of niet.

“De vraag die deze ledenraadpleging wordt voorgelegd,” aldus het bestuur, is “Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FVD? Ja of Nee?” Het gaat dus om het partijvoorzitterschap, niet zo zeer om het lijsttrekkerschap.

“Het partijbestuur zal daarnaast zo snel mogelijk een formele algemene ledenvergadering uitschrijven. Daar wordt de toekomstige samenstelling van FVD op de agenda gezet. De nadere invulling van de agenda van die algemene ledenvergadering volgt zo spoedig mogelijk ná de uitslag van het bindend referendum. Omdat de uitslag van het referendum daarvoor vanzelfsprekend van belang is.”

“De komende dagen treffen we de voorbereidingen om dit bindend referendum ordentelijk en eerlijk te laten verlopen. Onze leden kunnen de uitnodiging binnenkort tegemoet zien.”

“We betreuren de hele gang van zaken van de afgelopen dagen zeer,” gaat het bestuur verder. “We zien een bindend referendum waarbij de leden zich kunnen uitspreken over de toekomst van onze partij momenteel als de enige juiste stap voorwaarts. Geheel ook in lijn met de filosofie en het gedachtegoed van Forum voor Democratie.”

Zo is het. Laten we niet vergeten dat Forum voor Democratie niet van Annabel Nanninga is, of van Kevin Kreuger, of van Eva Vlaardingerbroek, of van Nicki Pouw-Verweij, Van Lennart van der Linden, Rob Rooken, Olaf Ephraim of zelfs maar van Thierry Baudet. Nee, Forum voor Democratie is van haar léden.

Dit is wat mij betreft dan ook de enige juiste manier om de interne strijd definitief te beslissen. Gezien de populariteit van Baudet onder FVD-kiezers is de kans groot dat hij het referendum wint, maar dat is geen automatisme. Als leden anders wíllen dan kunnen ze dat besluit nemen. Dat is aan hen. Niet aan welke ‘prominent’ dan ook.

Een elegante oplossing voor een vreselijk probleem.

Dit is inderdaad de enige juiste manier. Ik wil @lennartvdlinden @rooken @thierrybaudet en @EphraimOlaf feliciteren. Dit is zoals het hoort bij een ledenpartij. Well done! https://t.co/BN1O6v1WBa — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) November 29, 2020