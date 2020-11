Keiharde Prins Charles vertelde Prinses Diana dag voor huwelijk: ‘Ik houd niet van je’

Wat is die Prins Charles toch eigenlijk een zieke man. Je gaat trouwen. Je staat op het punt om in het huwelijksbootje te stappen. Alle ogen in de natie zijn op jouw gericht. Je verloofde weet dat. En wat zeg je de dag voor het grote huwelijk tegen haar? Dat je niet van haar houdt.

Dan is er echt iets mis met je. Ik kan er niets anders van maken.

De Telegraaf bericht dat Prinses Di nogal een zware huwelijksdag had omdat haar ‘geliefde’ Prins Charles haar had laten weten totaal niet van d’r te houden. Ja, ze zouden trouwen, maar niet omdat hij haar lief had. Helemaal niet zelfs.

Opnieuw een schokkende onthulling in de ITV-documentaire The Diana Interview: Revenge Of A Princess, over het schandaal rond het beroemde tv-interview met de prinses uit 1995. Astroloog Penny Thornton stelt in de docu dat de prins de dag voor het huwelijk met Diana tegen haar gezegd had dat hij niet van haar hield. Dat deed hij ’omdat hij het huwelijk niet wilde starten met een valse belofte’, verklaart zij. Diana zou echter kapot geweest zijn van de uitspraak en wilde eigenlijk helemaal niet meer trouwen.

Natuurlijk is dat precies wat ze had moeten doen: het huwelijk afzeggen. Jammer dan voor de Royals, maar deze vrouw verdiende het niet om een liefdeloos huwelijk aan te gaan — wat uiteindelijk natuurlijk wel gebeurde, en wat haar indirect het leven kostte.

Het wordt wel vaker gezegd, maar we mogen het best nog een keer herhalen: er is geen koningshuis zo koelbloedig en hardvochtig als dat van de Britten. Die mensen hebben echt een steen op de plek waar een normaal mens een hart heeft zitten.

