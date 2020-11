Politie gaat gezellig meekijken in je auto: ‘slimme camera’s betrappen appende automobilisten’

Nederland scoort een primeur in Europa, de zogeheten ‘slimme camera’s’ worden vanaf vandaag geactiveerd. Deze camera’s betrappen automobilisten op het wel of niet gebruiken van een telefoon achter het stuur. Overtredingen worden direct doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau en enkele dagen later ligt er een boete van 240 euro op je deurmat.





Het verminderen en voorkomen van verkeersongelukken is natuurlijk een prioriteit, en iedereen hekelt die ene automobilist die bijna een aanrijding veroorzaakt doordat hij of zij zit te koekeloeren op zijn telefoon. MAAR is het fotograferen van automobilisten nu echt de beste oplossing?

Volgens het OM wordt het gezicht niet gefotografeerd, maar de vraag is of zo’n betuttelend systeem wel wenselijk is?

Mocht je nu worden beboet, de foto’s zijn op te vragen zodat je altijd een bezwaarschrift kan indienen.

Toch blijft het een enge en nare gedachte dat de overheid per se op alles controle wil hebben. Van Smart Cities tot aan deze slimme camera’s, en wie garandeert ons dat deze technologie helemaal veilig is? Dat we straks niet lezen dat er gigantisch veel data op straat ligt door hackers?

Waarschijnlijk kunnen ze ons dat niet garanderen…