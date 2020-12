Oepsie! Niet een miljoen maar ‘ruim 500.000’ eerste vaccins in januari

Het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport zwakt de optimistische schatting van minister De Jonge íétsjes af. In december krijgen we namelijk naar verwachting niet een miljoen vaccins, maar “ruim vijfhonderdduizend“. En niet in december maar pas in januari. Oh, en die gaan eerst naar het zorgpersoneel en niet naar de ouderen en zwakkeren in de samenleving.

In het eerste kwartaal van volgend jaar gaat het dan echt gebeuren jongens! Dan krijgen we eindelijk vaccins. Niet zoveel als we (door De Jonge) hadden gehoopt én niet op het moment als we (door De Jonge) hadden verwacht, maar we krijgen ze wel.

Minister De Jonge heeft wederom weer eens hoog van de toren lopen blazen met z’n ‘Yes we can‘-houding, zonder daadwerkelijk naar de realiteit van de situatie te kijken. Vlak na zijn aankondiging van de vaccins gingen er al snel geluiden op dat dit allemaal véél te optimistisch was en dat er nog bijna helemaal niets echt goed geregeld was. Dat blijkt dus wederom gewoon te kloppen.

De wanprestaties van Hugo de Jonge zijn eigenlijk exemplarisch voor zo’n beetje al het gestuntel van het kabinet, of eigenlijk de hele Nederlandse overheid, rondom de coronacrisis. Weet u nog het begin van dit jaar? Het coronavirus kwam waarschijnlijk niet naar Nederland. Het virus was maar een griepje. Zelfs als zou het virus hierheen komen dan was Nederland goed voorbereid. Toen ineens was het er maar ach, “carnaval vier je toch voornamelijk in klein gezelschap”, zei Jaap van Dissel toen nog.

En vanaf dat moment werd het drama pijnlijk duidelijk. De Jonge zet die lijn van incompetentie nu gewoon vrolijk door. Zul je straks zien dat we de vaccins wel hebben maar dat de helft niet voldoende gekoeld kan blijven en meneer er flink veel bij moet bestellen, alleen zijn ze dan tien keer zo duur geworden.