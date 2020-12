Toeslagenaffaire dendert voort: woningcorporatie dreigt gedupeerde uit huis te zetten

Een door de toeslagenaffaire gedupeerde moeder (36) van twee kinderen (16 en 2 jaar oud) dreigt binnenkort haar huis te worden uitgezet, omdat ze haar huur niet meer kan betalen. Gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond roept op tot een humaan incassobeleid, terwijl de woningcorporatie dreigt naar de rechter te stappen.

De vrouw woont in de regio Amsterdam en heeft een huurachterstand van twee maanden. “Dat was 1200 euro,” zegt ze, “maar omdat ik niet binnen 14 dagen kon betalen is dat opgelopen tot 3500 euro.” De woningcorporatie weet van haar situatie af, namelijk dat zij een gedupeerde is van de toeslagenaffaire, maar lijkt daar maling aan te hebben.

Woordvoerder Berthilde Lammertink van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zegt: “Voor gedupeerden van de toeslagenaffaire geldt hetzelfde beleid als bij alle andere mensen met schulden.” En mensen met schulden die de huur niet meer kunnen betalen worden uiteindelijk op straat gezet, maar dat laat ze weg. Het komt er dus gewoon op neer dat er nog steeds instanties zijn die zeggen ‘heel zuur voor je dat je gedupeerd bent, maar regels zijn regels’.

En die 30.000 euro die ze gaat ontvangen komt ook veel te laat. Daar heeft deze vrouw pas 750 euro van ontvangen en het zou mij niet verbazen als ze de overige 29.250 euro moet verrekenen met haar openstaande schuld van 25.000 euro. En ze heeft al zo haar best gedaan om 60.000 euro terug te betalen!

De toeslagenaffaire dendert dus gewoon vrolijk verder en nog steeds worden er mensen verdrukt door het staatsapparaat. Zij is namelijk niet de enige die hier nog steeds last van heeft. Die 30.000 euro is een vertraagde pleister op een etterende wond, terwijl de kogel zich nog steeds verder in het vlees boort.