Ramp voor Nederland! BIJ1 heeft alle ondersteuningsverklaringen binnen en mag aan Kamerverkiezingen meedoen

Er zijn van die dagen waarop je denkt: ‘Was ik maar nooit opgestaan.’ Vandaag is zo’n dag. Want BIJ1 van Sylvana Simons heeft bekendgemaakt dat de partij alle benodigde ondersteuningsverklaringen binnen heeft, en dat nog op tijd ook. “We voelen ons dankbaar en hoopvol!” schrijven de professionele slachtoffers op Twitter.

Racismeroepend Nederland kan opgelucht ademhalen: de radicaal-linkse anti-Nederlandse partij van Sylvana Simons gaat echt meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. BIJ1 heeft genoeg ondersteuningsverklaringen binnen en, oh ja, de club heeft ook nog eens 100.000 euro ingezameld. Nou hebben ze daar wel een zielig lange tijd over gedaan, maar toch. Het is ze gelukt.

BIJ1 zelf is dan ook dolgelukkig:

Vandaag hebben we 1.273 ondersteuningsverklaringen binnen, onze doelstelling van € 100.000 bereikt, en Sylvana is 50 jaar🎈geworden. We voelen ons dankbaar en hoopvol. Bedankt aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt! ✊🏾❤️ Op naar radicale gelijkwaardigheid! — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) January 31, 2021

Politieke partijen die nog niet in de Tweede Kamer zitten moeten deze ondersteuningsverklaringen ophalen om in de twintig kiesdistricten die Nederland telt op het stembiljet te komen. Een drempel die BIJ1 ruimschoots gehaald heeft.

Misselijkmakend natuurlijk. Maar wacht, het wordt nog erger. Want de tweet wordt afgesloten met de racistisch-socialistische slogan: “Op naar radicale gelijkwaardigheid!”

Ja, dat lees je goed. BIJ1 wil niet “gelijkwaardigheid,” maar radicale gelijkwaardigheid. En nee, dat is geen leuke woordgrap, gewoon even om het belang van gelijkwaardigheid te benadrukken. BIJ1 is werkelijk een radicale partij. Hun verkiezingsprogramma laat daar echt geen twijfel over bestaan. Lees maar. Iedere rechtgeaarde, weldenkende Nederlander schrikt zich rot bij zoveel radicaal-progressivisme.

Ze willen het onderwijs radicaal transformeren, ze roepen dat er “menstruatieverlof” moet komen, omdat vrouwen blijkbaar te zwak zijn om te werken als ze ongesteld zijn. Ook eisen ze dat er belastinggeld naar prostituees gaat, en gaan ook nog eens vol op het “klimaatrechtvaardigheid!”-orgel.

En dat linkse soepzooitje gaat dan ook echt meedoen aan de landelijke verkiezingen. Laten we in vredesnaam hopen dat er niet genoeg gestoorde Nederlanders zijn die op deze radicale foppartij willen stemmen. Want dat zou écht een radicale schande zijn voor het land!

