Peiling Ipsos: VVD stort in elkaar, FVD blijft stijgen, maar oh nee! D66 ook!

Naast Kantar publiceren ook EenVandaag/Ipsos nu hun slotpeiling. Daar komt de VVD uit op 35 zetels. De PVV en D66 delen de tweede plaats met allebei 19 zetels en het CDA komt op plek drie met 17 zetels.

Hier het volledige overzicht in een tweet van Gijs Rademaker:

Slotpeiling #TK2021 van @EenVandaag / @IpsosNL: VVD daalt naar 35, blijft grootste, D66 stijgt 5 zetels. VVD 35 (-4)

PVV 19 (-2)

CDA 17

D66 19 (+5)

GL 11 (-1)

SP 11 (+1)

PvdA 11

CU 6

PvdD 6

50P 0 (-2)

SGP 3

DENK 2

FvD 5 (+1)

JA21 2

Volt 2 (+1)

BBB 1 (+1) pic.twitter.com/M0wmQRwD9M — Gijs Rademaker (@gijsrademaker) March 16, 2021

De VVD gaat nog steeds ruim aan kop maar hoeft niet meer te rekenen op 39 zetels, ze dalen zelfs het hardst met -4 zetels. Het meest opvallende aan deze peiling is de enorme stijging van D66 die van 14 zetels naar 19 gaat (+5).

Gaan we het rijtje af dan blijft het een hele tijd volstrekt oninteressant. De SP, GroenLinks en de PvdA blijven stabiel op 11 zetels. De PvdD en de ChristenUnie weten ook niets te winnen ten opzichte van de vorige peiling.

Bij de kleinere partijen wordt het pas leuk. 50Plus is af en houdt geen zetel meer over. Forum voor Democratie komt ook in deze peiling uit op 5 zetels (+1) en nieuwkomers JA21, Volt en BBB hebben alle drie hun voet tussen de deur.

Ook opvallend is dat Code Oranje, Splinter, Lijst Henk Krol en BIJ1 hier deze keer op geen enkele zetel hoeven te rekenen. Die partijen kwamen in vorige peilingen van Ipsos/EenVandaag toch nog wel eens voor, soms zelfs met meerdere zetels per partij.

Maar één ding is duidelijk: rechts is aan een opmars bezig en linkse partijen hebben steeds meer het nakijken.