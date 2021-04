Caroline van der Plas (BBB) beschuldigt De Jonge en Rutte van “steken onder water”: “Ze minachten het volk”

De voorvrouw van de BoerBurgerBeweging, Caroline van der Plas, vindt dat de bewindslieden Hugo de Jonge en Mark Rutte haar en haar partij op een minachtende wijze behandelen. Daar heeft ze eerder al wat van gezegd, “en daar zal ik wat van blijven zeggen,” laat Van der Plas weten. “Het gaat om het continue kleinerende gedrag,” waarmee de minister en premier in haar ogen de Kamer én het volk “minachten.” Ze vervolgt: “De steken onder water, de grapjes… Daar word ik boos om ja.”

In de korte tijd dat BBB-leider Caroline van der Plas nu Kamerlid is, heeft Nederland haar leren kennen als een parlementariër die niet op haar mond gevallen is en het niet pikt met een gebrek aan respect bejegend te worden. Toen zij dit weekend aangesproken werd door een twitteraar die stelde dat de BoerBurgerBeweging-aanvoerder “nog wat zinnigs” moest doen, en bezig is met “gezeur,” beet de volksvertegenwoordiger fel van zich af.

Van der Plas begon met uitleggen dat het haar natuurlijk “niet alleen om de naam van de partij” gaat. Het gaat om veel meer. “Het gaat om het continue kleinerende gedrag. De steken onder water, de grapjes waarmee serieuze vragen worden weggelachen, de blikken de gebaartjes.” Dit is allemaal tegen het zere been van de kersverse politica, die net als de rest van de Kamer de kiezer vertegenwoordigt en dus de taak heeft het kabinet te controleren.

“Door de Kamer te minachten, minachten ze het volk,” gaat ze verder. ‘Daar word ik boos om ja.”

Het gaat niet alleen om de naam van de partij. Het gaat om het continue kleinerende gedrag. De steken onder water, de grapjes waarmee serieuze vragen worden weggelachen, de blikken, de gebaartjes. Door de Kamer te minachten, minachten ze het volk. Daar word ik boos om ja. — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 25, 2021

Ook is ze niet van plan om dat gebied een stapje terug te doen. Dit soort gedrag is onacceptabel en haar ogen, en ze vindt dat ze daar iets van móét zeggen. “En daar zal ik wat van blijven zeggen,” schrijft ze dan ook in een vervolgtweet.

Dit betekent niet dat ze daar ál haar aandacht aan geeft. “Daarnaast zal ik me uiteraard ook met inhoud bezig houden,” legt ze uit. “Het is namelijk niet of/of. Het is en/en. Alleen, u ziet de fragmenten die de media eruit pikken. Het andere Kamerwerk ziet u niet. Is ook niet erg, maar zo is het wel.

Vorige week had BBB-leider Caroline van der Plas tweemaal een felle confrontatie met bewindslieden. De eerste keer ging het om premier Mark Rutte. Die behandelde de Tweede Kamer op “minachtende” wijze, zei ze zélf direct tegen hem in haar inbreng in het coronadebat. Met name uitspraken als “ik ga er op studeren en op prómoveren” bij kritiek van de Kamer schoten bij Van der Plas in het verkeerde keelgat.

Ook Hugo de Jonge werd geconfronteerd met onbetamelijk gedrag, namelijk toen hij de naam van de partij – net als Rutte eerder – opzettelijk op zijn Engels uitsprak: “Triple B.” “Ik heb hier zo straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet,” zei Van der Plas toen.

Hoewel Van der Plas nieuw is in de Tweede Kamer is ze duidelijk niet bepaald verlegen. Hoewel er af en toe ook kritiek is, worden haar bijdragen overwegend bijzonder gewaardeerd. Ons artikel over haar confrontatie met Rutte werd bijvoorbeeld alleen al 3.300 keer gedeeld op Facebook.