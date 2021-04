D66 draait verhaal om, verheft hun probleem tot maatschappelijke discussie: ‘kwetsbare positie van jonge LHBTI’ers’

D66’er Rob Jetten mag vanavond aanschuiven bij De Vooravond, om over de kwetsbare positie van jonge LHBTI’ers te gaan praten. De aanleiding hiervoor is natuurlijk Sidney Smeets, het tweede schandaal in korte tijd bij die partij.

Bij advies- en consultancypartij D66 zitten ze inmiddels met de handen in het haar. Na jarenlang te hebben beweerd dat D66 zo tolerant, homovriendelijk, feministisch, geëmancipeerd en wat al niet meer is, komt er om de haverklap een nieuw #MeToo-schandaal om de hoek kijken! En al die schandalen werden in vrijwel alle gevallen opgevolgd met een net zo schandalig bericht: ‘ze wisten er al langer van, maar deden al die tijd niets’.

Dus wat doe je dan als public relations management-partij? Een leuk trucje genaamd ‘changing the narrative’: het verhaal aanpassen! Aan Rob Jetten nu de schone taak om de aandacht niet langer gevestigd te houden op wéér een D66-schandaal, maar om het verhaal onderdeel te maken van een groter maatschappelijk probleem waar D66 óók last van heeft. Zo worden ze bij die partij ineens slachtoffer én ervaringsdeskundige, zonder zelf daadwerkelijk met een oplossing te hoeven komen! Dat blijft altijd steken op ‘het creëren van bewustwording’ namelijk.

“Juist wanneer je jong bent en jezelf wilt leren kennen, heb je een veilige basis nodig.” Nou, dan kun je D66 het beste vermijden! Daar weet je namelijk dat het zo lang mogelijk onder de pet wordt gehouden, tot het écht niet meer anders kan. De volgende stap is dan een intern onderzoek aankondigen, zodat er nog niet inhoudelijk op hoeft te worden gereageerd. Dan wacht men namelijk eerst ‘netjes’ de resultaten van het onderzoek af en voor je het weet besluit de persoon in kwestie zomaar uit zichzelf op te zijn gestapt. En klaar is kees!