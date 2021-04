D66 Zuid-Holland scheurt: Statenlid stapt om op “frictie” en neemt zetel mee

De Zuid-Hollandse Statenfractie van D66 heeft te maken gehad met een afsplitser. Statenlid Ton van Rijnberk neemt afscheid van zijn oude partij, en neemt zijn zetel mee. Als oorzaak voor de breuk noemt D66 de al enige tijd aanwezig zijnde “frictie,” die nu tot een scheuring leidt.

Van Rijnberk gaat daarom met onmiddellijke ingang verder als onafhankelijk Statenlid in de dichtstbevolkte provincie van Nederland. D66 betreurt zijn vertrek, maar roemt zijn dossierkennis over onder andere wonen en recreatie.

Toch was de breuk onvermijdelijk, stelt de partij: “De fractie van D66 Zuid-Holland heeft moeten constateren dat frictie in de samenwerking ertoe heeft geleid dat zij afscheid neemt van Ton van Rijnberk.”

Het tumult bij de Zuid-Hollandse afdeling van D66, waarna Van Rijnberk zijn zetel meenam naar een nieuwe fractie, volgt op een onrustige periode in de partij. De jongerenbeweging van de partij verwijt landelijk partijleider Kaag dat zij Mark Rutte niet heeft weggestuurd, door geen steun te verlenen aan een motie van wantrouwen jegens de premier voor het verkondigen van onwaarheden over ‘functie elders, Pieter Omtzigt’. Critici menen dat er van het veelvuldig tijdens de campagne voorgenomen “nieuw leiderschap” daardoor maar weinig terechtkomt.

In de peilingen hebben de sociaal-liberalen sinds de Tweede Kamerverkiezingen dan ook alweer meerdere zetels verloren. Of dit alles een rol speelde in het vertrek van de Zuid-Hollandse volksvertegenwoordiger, is onbekend.