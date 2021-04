Puberliefhebber Sidney Smeets moet mogelijk nieuw advocatenkantoor zoeken. Spong: ‘Mijn reputatie staat op het spel’

De controversiële jonge jongensliefhebber Sidney Smeets dacht ongetwijfeld dat hij probleemloos terug kon keren bij het advocatenkantoor van Gerard Spong als hij zijn D66-zetel ter beschikking stelde en de politiek dus verliet. Maar dat kon weleens lastig worden. Want Spong heeft daar zo zijn twijfels bij. “Er zijn zwaarwegende belangen,” aldus de bekende strafpleiter. Daarom gaat hij er de komende tijd “op broeden.”

We weten ondertussen allemaal dat Darth Sidney, zoals hij al langer bekend stond op De Dagelijkse Standaard, een heuse viezerik is. Een tiental jongens en jongemannen – volwassenen en ook minderjarigen – hebben verteld dat hij hen op een bijzonder kwalijke manier benaderde, en dat ze zich daardoor nog steeds vies voelen. Niet zo gek natuurlijk, want de man die hen tot allerlei seksuele handelingen probeerde te dwingen had hun vader kunnen zijn. De getuigenissen lopen uiteen van “voetjevrijen in een restaurant” tot, aldus het Parool, zich laten pijpen door 16-jarigen. De jongens geven allemaal aan dat ze door Smeets benaderd werden op een moment dat ze nog jong waren, vaak net uit de kast waren gekomen, en dus gemakkelijk te beïnvloeden waren. Zéker door iemand zoals Smeets: een succesvol advocaat die ook te zien was op tv.

Dit gedrag ging zelfs de totaal losgeslagen, principeloze, en amorele bende van D66 te ver. Jawel, de nepdemocraten hebben deze goorlap uit de partij geknikkerd. Sorry, ik bedoel: hem ervan overtuigd geheel vrijwillig op te stappen als Kamerlid én zijn zetel ook meteen even terug te geven aan de partij.

Maar dan is de vraag natuurlijk: wat kan hij nu nog doen? Als het goed is heeft hij recht op een maandje of zes wachtgeld. Maar daarna kan hij natuurlijk gewoon weer aan de slag als advocaat van pedofielen en ander tuig. Mogelijk zelfs bij Spong Advocaten.

Nou, zegt de grote man van dat kantoor – Gerard Spong himself – dat weet hij zo net nog niet. Want al die verhalen die nu in omloop zijn zorgen ervoor dat als smeerpijp Sidney terugkomt bij zijn kantoor, dat nou niet meteen heel goed is voor het imago ervan.

“Dat [een mogelijke terugkeer van Smeets, red.] is onderwerp van beraad,” vertelt Spong in het ND, “ook omdat hij al per 1 mei heeft opgezegd.” Dat is voor Spong natuurlijk geweldig goed nieuws: hij hoeft hem niet te ontslaan. Per 1 mei is er al opgezegd. Spong kan gewoon zeggen: dat hebben wij geaccepteerd, en dus is het klaar. Over en uit. Klaar. Dikke doei. Dahaag!

“Er zijn heel zwaarwegende belangen,” gaat Spong verder. “Mijn reputatie en de reputatie van het kantoor staan op het spel, dus ik ga er de komende tijd op broeden.”

Erop broeden? Waarom moet je hierop “broeden,” Gerard? Moet je misschien de getuigenissen van de jongens en jongemannen nog een keer lezen? Nou dat kan. Begin hier maar. Vervolgens kun je hier verder gaan. En hier. Gelezen? Prima, ga dan hier verder. En als je écht veel tijd om handen hebt, ga dan even hier koekeloeren.

Ja, genoeg gebroed? Mooi.

Wat het wangedrag van de nationale smeerpoets betreft zegt Spong dat het voor hem echt als een enorme verrassing kwam. “Het is buitengewoon onverkwikkelijk. Ik heb er op kantoor nooit iets van gemerkt. Maar ik weet niet wat mensen in hun privéleven doen.”

Twee dagen geleden liet Spong op Twitter al weten, “het als advocaat zonder zakelijke reden contact leggen met minderjarigen keur ik af. Of de aantijgingen, die ik niet kende, waar zijn wordt onderzocht. Vanwege zijn vertrek naar de Tweede Kamer, verlaat Sidney Smeets per 1 mei a.s. mijn kantoor.”

Nou, dan lijkt me dit een zaak van appeltje-eitje, Gerard. Waarom moet hier lastig over worden gedaan? Sidney moet de politiek uit, en nu ook de advocatuur. Regel dat!