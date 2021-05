FVD stelt Kamervragen over “precieze relatie kabinetsleden” met Great Reset bedenkers van het WEF

Het World Economic Forum (WEF) is de denktank achter de zogenaamde Great Reset. Dit project betekent kort gezegd dat zij de coronacrisis willen ‘gebruiken’ om de wereldeconomie en onze manier van leven grondig te veranderen. Het draait dan met name om termen als “inclusiviteit” en “duurzaamheid.”

In het verleden hebben ook Nederlandse politici – zoals Mark Rutte bijvoorbeeld – zich bediend van termen die horen bij dit Great Reset-plan. Zoals “Build Back Better,” bijvoorbeeld.

Om te achterhalen hoe het kabinet hier precies in staat, en of kabinetsleden het Great Reset-plan van het WEF steunen, wil Forum voor Democratie nu weten of er een speciale relatie bestaat tussen het WEF en kabinetsleden. En zo ja, wat die relatie dan precies behelst.

FVD heeft daarom Kamervragen ingediend over deze materie, aldus Kamerlid Pepijn van Houwelingen:

Zo is dat! Daarom heeft FVD gisteren als enige partij Kamervragen gesteld over de PRECIEZE relatie van onze kabinetsleden – die vanzelfsprekend UITSLUITEND het Nederlands belang zouden moeten vertegenwoordigen – met het Word Economic Forum. Lees het hier! https://t.co/Ni70wTjPJn https://t.co/JCZVG07vaZ — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) May 29, 2021

Vraag 1



Kent u de geruchten en onrust op sociale media over vermeende banden tussen kabinetsleden en het World Economic Forum?



Vraag 2



Bent u van mening dat het belangrijk is om ‘desinformatie’ over deze vermeende banden met het World Economic Forum te bestrijden?



Vraag 3



Kunt u, ook in het kader van het bestrijden van ‘desinformatie’, gedetailleerd opheldering verschaffen over de precieze relatie van kabinetsleden (waarvan sommigen een profielpagina hebben op www.weforum.org 2)) met het World Economic Forum?

Vraag 4



Wat is volgens u het karakter van het World Economic Forum? Is het bijvoorbeeld een internationaal overlegorgaan, klankbordgroep of adviesorganisatie?

Vraag 5



Hoe verhoudt de agenda van het World Economic Forum zich volgens u met het Nederlands belang en het regeerakkoord?