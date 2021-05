Sylvana Simons ligt in de clinch met Nieuwsuur na Rutte-uitzending: ‘Waarom pleit jij hem vrij?’

BIJ1-leider Sylvana Simons ligt in de clinch met Nieuwsuur-verslaggever Arjan Noorlander. Na de bizarre Rutte-uitzending probeert Niewsuur snel zijn straatje schoon te vegen; volgens redactie was er vooraf niks inhoudelijks afgesproken met de demissionaire premier. Maar iedereen die een kritische vraag erover stelt kan de volle laag verwachten. Zo ook Simons, alleen laat zij absoluut niet over zich heen lopen.

BIJ1-leider Simons vond het nogal opmerkelijk dat Nieuwsuur Rutte neerzette als ‘demissionair premier’, maar dat Rutte meermaals zélf aangaf bij het programma te zitten als de leider van de VVD. Simons hoopte hierop een antwoord te krijgen, maar in plaats van een antwoord kon ze rekenen op een snauw van verslaggever Noorlander.

Dat beweerde ik ook niet. Blijkbaar is hij vergeten te melden, ondanks dat het zo ongelooflijk belangrijk voor hem was, dat hij als vvd leider kwam. Maar belangrijker: waarom voel jij je (journalist!) geroepen hem “vrij te pleiten” van een aantijging die ik nooit gedaan heb? 🤷🏽‍♀️ https://t.co/yM1S6GYNII — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) May 12, 2021

Al voor het daadwerkelijke interview met Rutte begon, kon Nieuwsuur al rekenen op flink wat kritiek. En ook na de uitzending bleef de kritiek toenemen. In de Tweede Kamer willen kritische Kamerleden, waaronder Simons, enkele dingen opgehelderd krijgen. In een poging om de reputatie te herstellen probeert Nieuwsuur snel zijn eigen acties goed te praten, dit ten koste van de kritische vragen van Simons in de Kamer. De BIJ1-leider is hier echter niet van gediend en spreekt over het ‘vrij pleiten’ van Rutte door de redactie.

Simons zet Noorlander terecht op zijn plaats:

Ben je onderdeel van het politieke proces in de Kamer? — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) May 12, 2021

Zowel Nieuwsuur als Rutte hebben wat uit te leggen. Want waarom was Rutte daar voor een gesprek voordat de Kamer over hetzelfde onderwerp in debat ging? Dat leden van de Nieuwsuur-redactie zo krampachtig reageren op kritische vragen laat zien dat Simons precies het goede pijnpunt blootlegde. Pak ze allemaal maar aan, Sylvana!