Viroloog Marc Van Ranst geeft ‘wappiekermis’ van Willem Engel van katoen: “Je bent een mafkees”

De vermaarde Belgische viroloog Marc Van Ranst heeft het op sociale media aan de stok gekregen met Willem Engel, de voorman van de complotdenkersgroep Viruswaarheid. De club grossiert in onwaarheden over Covid-19 en dagdroomt over het opstarten van een parallelle samenleving in Oost-Europa. Van Ranst noemt Engel een “mafkees” van een “wappiekermis.”

Van Ranst is lid van het RAG, het Belgische OMT, en spreekt in die hoedanigheid vaak over het coronavirus. Dat nemen virusontkenners hem kwalijk, en daarom moet de Belgische hoogleraar sinds afgelopen week zelfs onderduiken. Willem Engel toont begrip voor de lui, veelal van rechts-extremistische snit, die de viroloog bedreigen en beschimpen: “Ik ben niet voor het bedreigen van wie dan ook,” luidt Engel zijn mening in met een disclaimer: “Maar Van Ranst heeft het zo bont gemaakt dat hij nu extreem gehaat is. Natuurlijk is hij niet alleen verantwoordelijk, maar hij heeft zeker een aandeel in de angstpandemie.”

De Vlaming was niet van plan dat over zijn kant te laten gaan, en slaat hard terug naar “mafkees” Engel: “Laten we een kat een kat noemen, Willem: je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben,” schampert Van Ranst: “Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam.”