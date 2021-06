Geert Wilders is wóést op ‘foute’ EU-vlagpartij CDA: ‘Zes zetels is nog teveel voor die club’

Bij het CDA zitten ze ernstig in de problemen. Volgens Maurice de Hond zou de partij, als er vandaag verkiezingen waren, genoegen moeten nemen met slechts zes zeteltjes; een uitzonderlijk magere score voor dé machtspartij van ons land. Maar volgens Geert Wilders zijn dat nog altijd véél te veel. Want het CDA stemde voor een motie om de vlag van de EU op te hangen in ónze Tweede Kamer. Zóveel Europees imperialisme pikt Wilders niet.

Gisteren kwam dé eurofiele partij van Nederland – ik heb het dus over Volt, ondanks hevige concurrentie van met name D66 en GroenLinks – met een nieuwe motie. Want, stelde Volt in een motie, eigenlijk zou er in de Tweede Kamer een vlag bij gehangen moeten worden. Niet die van Friesland of van Noord-Holland of van Brabant of Drenthe. Nee. Die van de Europese Unie.

Dat voorstel werd geheel terecht afgeschoten door de rest van de Kamer. Nou ja, er waren wel een paar partijen voor. Dan heb ik het over de usual suspects van D66, GroenLinks, Denk (?), fractie-Den Haan en de PvdA. Belachelijk natuurlijk. In de Nederlandse Tweede Kamer horen alleen Néderlandse vlaggen thuis. Punt. Maar goed, van deze partijen verwacht je niet beter.

Maar wacht! Er was nóg een partij die voor de motie stemde. Namelijk het CDA. Jawel, de zogenaamde christendemocraten, die er een hobby van hebben gemaakt om kritische Kamerleden op buitengewoon onchristelijke manier te behandelen, vinden het een ge-wel-dig idee om trots te zwaaien met de vlag van de EU. Eurofieler dan dat wordt het niet.

Geert Wilders is dan ook witheet van woede. Want het CDA presenteert zich in verkiezingstijd immers als een partij die toch nog wat kritisch is op de EU, of die in ieder geval niet meegaat in de publieke, uitgesproken eurofilie van de weg-met-ons-partijen op links.

“Gelukkig GEEN EU-vlag in de Tweede Kamer,” schrijft Wilders op Twitter over de uitslag van de stemming over de bizarre Volt-motie. “Maar het CDA stemde wel voor. Vergeet dat nooit.”

Hard, maar terecht. En Wilders was nog niet klaar. “Zo fout,” voegde hij daar aan toe, om vervolgens keihard te concluderen: “Zes zetels is nog teveel voor die club.”

Gelukkig GEEN EU-vlag in de Tweede Kamer. Maar het #CDA stemde wel voor. Vergeet dat nooit. Zo fout. Zes zetels is nog teveel voor die club. https://t.co/Xct4rTGwTw — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 22, 2021

Zoals altijd gaat Wilders er met gestrekt been in, maar geef hem eens ongelijk. Hoeveel CDA-stemmers, met name op het platteland en in de dorpen, zijn eurofiel, denk je? Dat zullen nooit grote aantallen zijn. Wat plattelanders (hallo, hier spreekt iemand uit Friesland) zijn juist bijzonder kritisch op overheden in het algemeen, en al helemaal op overheden die ver van hen af staan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We kunnen dus maar één conclusie trekken: zes zetels is inderdaad “teveel” voor het eurofiele CDA van Wopke Hoekstra.