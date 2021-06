Maurice de Hond gooit atoombom op CDA met nieuwe peiling: CDA verliest nóg meer en nu net zo klein als ChristenUnie!

Als de partijbobo’s van het CDA dachten dat het ergste erop heeft Maurice de Hond vandaag heel slecht en heel schokkend nieuws voor ze: De partij is namelijk nóg verder in elkaar gestort dan een week geleden. Toen kwam de partij uit op het historisch lage aantal van 9 virtuele zetels. Vandaag zouden dat er nog maar… Niet schrikken…

Zes zijn.

Ja, dat lees je goed: zes. Als in 6. Twee keer drie. Of drie keer twee. Het zou de partij precies eenderde van de grootte maken van een partij als de PVV.

Hoe weinig zetels is voor de voormalige volkspartij? Het maakt de partij virtueel net zo groot als het kleine ondergeschoven broertje de ChristenUnie én als die partij van, voor en door D66-jongeren van adelijke komaf, Volt. En het is maar één zetel meer dan relatief nieuwe partijen als Forum voor Democratie, JA21 en …. jawel, daar is Caroline van der Plas, de BoerBurgerBeweging.

Een kwart van de mensen die op 17 maart op het CDA stemden geven nu aan over te stappen naar BBB. Heel verrassend is dat natuurlijk niet. BBB komt uit het platteland, daar zit de echte aanhang van de partij. Maar anders dan het CDA komt BBB daadwerkelijk op voor plattelanders, én is de partij niet bang om zich publiekelijk ermee te identificeren. Sterker nog, BBB is daar tróts op. En dus rennen heel veel CDA-kiezers naar die partij toe.

In de totale uitslag zie je dat de VVD vandaag 35 zetels zou halen. Belachelijk, maar niet onbegrijpelijk. Want zoals Erik de Vlieger al liet weten, er zijn geen rechtse VVD-kiezers meer over. Er zijn alleen VVD-kiezers over die tussen de 5.000 en 10.000 euro per maand verdienen, “en dat vast willen houden.”

Dan D66. De klimaatgekke Wokepartij van elitisten komt nu uit op virtueel 22 zetels. Dat zijn er 2 minder dan op 17 maart, maar daar zal de partij niet wakker van liggen. Vervolgens komt de PVV met 18 zetels (1 zetel meer dan in maart)… en dan volgt er een heel groot gat naar de voormalige volkspartijen.

De eerste die we tegenkomen is de PvdA met 10 magere zetels. Het nieuwe normaal voor de sociaaldemocraten. Je hoort ze daar niet meer over, dus het is aannemelijk dat ze het daar ondertussen prima vinden.

Vervolgens dalen we af naar de SP met 9 zetels, de Partij voor de Dieren met 8 zetels, GroenLinks met 7 zetels… en pas dan de ChristenUnie met 6 zetel én het CDA ook met 6.

Wopke Hoekstra, well done sir. You are single handedly destroying your party, zoals Caroline van der Plas ongetwijfeld zou zeggen in goed Nederlands. Een vijand van het CDA had het niet beter of efficiënter kunnen doen dan de man van McKinsey.

De twee quasi-christelijke partijen worden op de voet gevolgd (overduidelijk binnen de foutmarge) door FVD (virtueel dan, maar voor de verkiezingen van 17 maart werd die partij enorm onderschat door De Hond, dat zal nu vast weer zo zijn), FVD-afsplitser JA21, en dus door BBB. Dat zijn drie relatief nieuwe partijen, die nu eigenlijk gewoon net zo groot zijn als het CDA. Dat hadden ze slechts tien jaar geleden echt nooit gedacht bij de ‘christendemocraten.’ Nooit.

Vervolgens wordt de lijst afgemaakt door de SGP met 3 zetels (zoals altijd), DENK ook met drie, BIJ1 met 2 zetels (zucht), en 50Plus met 0, schrijve nul, zetels. Ja, ook dat lees je goed, de voormalige partij van Henk Krol is kapot. Weggevaagd. Vernederd. Zoals het CDA, zeg maar.