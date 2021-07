Joe Biden eist vaccinatiecensuur van Facebook: “Ze vermoorden mensen!”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Facebook en andere sociale mediaplatformen die critici van de coronavaccins niet bannen er van beschuldigd dat ze mensen “vermoorden.”

Zoals wij eerder vandaag berichtten is het Witte Huis critici van coronavaccins actief aan het volgen (lees: bespioneren) op sociale media. En dat is niet alles. Oh nee. De regering-Biden eist ook dat sociale media als Facebook en Twitter mensen die zogenaamde “desinformatie” delen over vaccins bannen… en dan niet alleen maar op hun eigen platform. Oh nee. Dat moet dan overal gebeuren, zodat deze mensen feitelijk monddood gemaakt worden.

Nou heb ik mezelf laten vaccineren. Maar dit gaat daar niet om. Nee, dit gaat om de vrijheid van meningsuiting die overduidelijk zwaar onder vuur komt te liggen door een samenwerkingsverband tussen Big Tech én de Amerikaanse overheid.

President Joe Biden zelf heeft daar nog even een schepje bovenop gedaan door sociale media als Facebook ervan te beschuldigen dat ze mensen “vermoorden.” Hoe? Door mensen in staat te stellen informatie te delen die de regering bestempelt als “nepnieuws.”

Het is een ongekend harde aanval op sociale media; en natuurlijk is het niets meer of minder dan een tactiek om sociale media te dwingen nóg harder in te grijpen tegen critici van de vaccins.

"Wat is uw boodschap voor platformen als Facebook," aldus een nepjournalist die in het verleden pal had gestaan voor de vrijheid van meningsuiting, maar die nu meer, meer, meer censuur wil van onwelgevallige meningen.

“Wat is uw boodschap voor platformen als Facebook,” aldus een nepjournalist die in het verleden pal had gestaan voor de vrijheid van meningsuiting, maar die nu meer, meer, meer censuur wil van onwelgevallige meningen.

“Ze vermoorden mensen,” aldus Biden. “De enige pandemie die we hebben is onder ongevaccineerden. Ze vermoorden mensen!”

Als je dit combineert met de uitspraak van persvoorlichter Jen Psaki -die letterlijk zei dat als je van één platform geband wordt vanwege het verspreiden van wat zij “desinformatie” over vaccins noemt, dat hetzelfde dan zou moeten gebeuren op ándere plaforms – kom je uit bij een heel duidelijke conclusie: het Witte Huis gaat vol voor censuur.

NOW – Psaki on de-platforming American citizens: "You shouldn't be banned from one platform and not others if you providing 'misinformation' out there."pic.twitter.com/Z0V6Ku2YmS — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 16, 2021

In naam van de volksgezondheid wordt de aanval ingezet op de vrijheid van meningsuiting – en dus op onze belangrijkste grondrecht; hét grondrecht dat een vrije, democratische samenleving onderscheidt van een fascistische dictatuur.

Het verspreiden van nepnieuws en desinformatie is onprettig en erger. Maar het afschaffen van grondrechten is nog véél problematischer.