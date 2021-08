Caroline van der Plas (BBB) trots op titel ‘meest waardevolle Tweede Kamerlid’: ‘Ik werk knetterhard’

Volgens de Nationale Politieke Index is Caroline van der Plas (BBB) op dit moment het “meest waardevolle Tweede Kamerlid.” En dat maakt haar verschrikkelijk trots. Want, zegt ze, ze werkt ook echt “knetterhard.”

“Trotser kan je me vandaag niet meer maken,” zegt Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging als ze te horen krijgt dat ze het “Meest Waardevolle Kamerlid” van dit moment is. Let wel, dat is volgens de Nationale Politieke Index. De index rangschikt Kamerleden op basis van drie functies. En wat die functies betreft doet ze het dus ’t beste.

Deze drie functies zijn: volksvertegenwoordiging (aanwezigheid bij plenaire debatten en aangenomen moties), controle van de regering en (mede) wetgeving. Vervolgens worden de uitslagen van die zaken met elkaar gecombineerd, en zo wordt vastgesteld wie het ‘meest waardevol’ is.

Trots

“Mijn werk is voor veel mensen onzichtbaar. Dit is een heel mooie erkenning voor wat ik doe,” zegt Van der Plas hierover. “Ik weet dat ik zelf knetterhard werk dus als je dat terug ziet in zo’n index is dat een hartstikke mooie opsteker.” Maar, gaat ze verder, ze ziet het niet alleen als erkenning voor zichzelf, maar ook voor ánderen in haar fractie; al haar medewerkers.

“Trotser kan je me vandaag niet meer maken,” stelt ze tenslotte.

Critici

Van der Plas is ook erg actief op Twitter, waar ze met enige regelmaat hard clasht met critici. Zo wist ze een criticus onlangs nog te vertellen dat die wel op kan houden met het verspreiden van de leugen dat de EU garant staat voor vrede in Europa. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de harde confrontaties die ze al gehad heeft met het kabinet.

Tegelijkertijd heeft ze ook terechte kritiek gekregen voor haar standpunt wat betreft klimaatverandering. Want het is leuk dat ze op andere onderwerpen aan de goede kant staat, maar die klimaatwaanzin is na corona het belangrijkste onderwerp van deze tijd. Stellen dat we in een “stikstofcrisis” zitten is je reinste onzin – en ammunitie voor linkse gekken om hun radicale plannen aan ons op te leggen. Plannen waardoor de boeren om zeep worden geholpen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!