Caroline van der Plas (BBB) is kláár met lafhartige aanvallen: ‘Het zijn vooral mannen van middelbare leeftijd’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is helemaal klaar met lafhartige en oneerlijke kritiek van “mannen van middelbare leeftijd.” Want, stelt ze, het valt haar op dat het vooral dat soort types zijn die niet kunnen omgaan met haar manier van communiceren. Nou, daar heeft ze lak aan.

Als je Twitter een beetje in de gaten houdt weet je dat Caroline van der Plas met enige regelmaat hard clasht met haters. Elke dag bijt ze van zich af, maar elke dag komen er ook weer zielige tweets bij van sneue veelal linkse figuren.

Een voorbeeld daarvan is Jan Aarts. Deze twitteraar vindt dat Van der Plas haar mond moet houden, en vooral minder actief moet zijn op Twitter. Want, gossiegossie, ze is wel heel actief. En dat kan niet!

veel jezelf op de kaart willen zetten en dag en nacht twitteren, allemaal popie #oneliners, leidt tot wat @lientje steevast onwaarheden noemt bij anderen. Stom hé — Jan Aarts (@JanAarts18) August 26, 2021

Van der Plas is onderhand wel een beetje klaar met dat soort gezeur. Want, zegt ze, het valt haar op dat het eerst en vooral “mannen van middelbare leeftijd” zijn die steeds weer vallen over haar manier van communiceren. Op de één of andere manier kunnen die mannen het maar niet tolereren dat ze van zich afbijt.

“Wat mij opvalt de laatste maanden, het zijn vooral mannen van middelbare leeftijd die veel moeite hebben met mijn manier van doen en communiceren,” schrijft ze.

Wat mij opvalt de laatste maanden, het zijn vooral mannen van middelbare leeftijd die veel moeite hebben met mijn manier van doen en communiceren. https://t.co/EkXf6M25x1 — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 26, 2021

Eerder bekritiseerde Van der Plas al Bas Paternotte van TPO. Die verkondigde namelijk allerlei onwaarheden over haar. Defensie, zei hij, is “kapotgeluld door boeren en deugers.” En daar zou Van der Plas medeverantwoordelijk voor zijn.

Onzin, reageerde Van der Plas op díé lafhartige aanval van, jawel, alweer een man van middelbare leeftijd. “Ik heb er 1 tweet aan gewijd en bij #Op1npo gezegd dat ik dit raar vond. Meer niet. Het zou je sieren om geen onwaarheden te verspreiden en stemming te maken,” schreef ze toen direct aan Paternotte. Die natuurlijk niet eens bijna een stapje terugdeed want in de oorlog tegen het zogenaamde ‘populisme’ vanuit de grachtengordelaars is alles toegestaan. Thierry Baudet kan daar over meepraten.

Bas, dit is echt nonsens. Ik heb er met Defensie noch met wie dan ook in de Tweede Kamer over gesproken. Ik heb er 1 tweet aan gewijd en bij #Op1npo gezegd dat ik dit raar vond. Meer niet. Het zou je sieren om geen onwaarheden te verspreiden en stemming te maken. https://t.co/gTlfRhGg7w — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 25, 2021

Je kunt zeggen wat je wilt over Caroline van der Plas, maar ze heeft wel een punt: het zijn inderdaad maar al te vaak “mannen van middelbare leeftijd” die haar niet kunnen tolereren.