D66 verliest het geduld met Mark Rutte: laat het hem dan zelf maar doen!

Bij D66 zijn ze er wel klaar mee dat Mark Rutte nog steeds niet te vinden is voor een coalitie met GroenLinks én de PvdA. Als hij dwars blijft liggen, zeggen ze, moet hij de kar zelf maar gaan trekken. In zijn eentje. Want Sigrid Kaag is er dan wel even klaar mee.

Het is eigenlijk ongelooflijk. Mark Rutte is misschien wel de grootste leugenaar ooit in de Nederlandse politiek. Een paar maanden geleden kreeg hij nog een motie van afkeuring voor de kiezen, die zelfs gesteund werd door een coalitiepartij. En de andere twee coalitiepartijen die er niet voor stemden lieten weten óók klaar te zijn met zijn leugens. Oh, en álle oppositiepartijen stemden voor een motie van wantrouwen. Dat gold dus ook voor PvdA en GroenLinks.

Maar toch is diezelfde Mark Rutte nog altijd de man die de touwtjes stevig in handen heeft. Hij bepaalt alles wat er gebeurt in de formatie. Oké, hij schrijft het toekomstige regeerakkoord samen met Sigrid Kaag, maar als puntje bij paaltje komt is het Rutte die de knoop doorhakt, met name over de te komen coalitie.

Let wel. Een coalitie met GroenLinks en de PvdA is om misselijk van te worden. Maar datzelfde geldt voor een voortzetting van de huidige coalitie. Sterker nog, inhoudelijk zijn de verschillen tussen dergelijke twee mogelijke coalities minimaal. Het gaat ze alleen maar om de poppetjes.

En ongelooflijk genoeg heeft Rutte wat dat betreft nog steeds een vetostem. Iedereen spuugt op de man, maar hij houdt de nieuwe mogelijke coalitie met PvdA en GroenLinks tegen. Niet omdat hij het niet eens is met die clubs, maar omdat hij denkt dat zo’n coalitie hem misschien toch electoraal wat problemen oplevert.

Zijn belangrijkste onderhandelingspartner is daar nu dan toch langzamerhand klaar mee. Want, laat een “insider” van de D66 weten aan het Algemeen Dagblad, als Mark Rutte nu niet heel snel pas op de plaats maakt, nou, dan zoekt hij het maar uit.

“Hij is de grootste,” zegt iemand die een “ingewijde” genoemd wordt. “Het wordt dan ook tijd om een keer een inhoudelijke reden te geven voor het feit dat je niet in één coalitie wil met PvdA en GroenLinks, die hebben we nog niet gehoord.”

En, zegt die persoon, dit houdt in dat hij het dan in zijn eentje zal moeten doen, zónder hulp van Kaag.

Zo. Nou. Dat werd tijd. Laat hem maar met de billen bloot gaan. En laat hem dan hopelijk hard fálen. Want het feit dat deze principeloze beroepsleugenaar nog steeds de machtigste persoon in het land is, is een grof schandaal.