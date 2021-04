Knetterarrogante VVD speelt hoog spel: ‘Wij gaan door met Mark Rutte!’

De VVD bewijst voor de duizendste keer dé partij van, voor en door eersteklas leugenaars te zijn. Want in plaats van een stap terug te doen nu hun voorman publiekelijk ontmaskert is als de grootste leugenaar in de Nederlandse politiek, doen ze er gewoon een schepje bovenop. “Wij gaan door met Mark Rutte!” laat de partij weten. No matter what.

Kijk, zegt de VVD, wij willen ons heel “coöperatief” opstellen. Dit betekent vrijwel zeker dat de partij akkoord gaat met een informateur van D66-huize, die dan een coalitie mag gaan smeden… waarvan Mark Rutte dan wel premier is. Want ja, de VVD doet alles voor de macht. Als ze bijna alle punten moeten inleveren uit het verkiezingsprogram doen ze dat met alle liefde. De partij draait immers nog maar om één man.

Maar wat het opstappen van Rutte betreft, dat gaat niet gebeuren zeggen de liberalen. Iedereen heeft “vertrouwen” in hem. Het doet allemaal een beetje denken aan een voetbalclub die beweert volledig achter de trainer te staan. We weten allemaal wat daar steevast de conclusie van is. Maar dat geheel terzijde.

Heel prima, dit. Want de VVD wordt morgen vrijwel zeker om de oren geslagen met een épische peiling van Maurice de Hond waarin de partij vol op zijn bek gaat, en waaruit blijkt dat vertrouwen in Rutte tot het nulpunt gedaald is. Deze peiling zal de andere partijen stérken in hun houding ten opzichte van Rutte: wel met de VVD, maar niet met deze groteske leugenaar.

En het is niet alleen die peiling die eraan komt die de rest van de Kamer zal motiveren en inspireren. Datzelfde geldt voor de harde woorden van prominente VVD’ers, die stuk voor stuk denken dat ze nu al die andere partijleiders tot op het bot moeten beledigen.

Het is nu heel simpel. Rutte kan kapot worden gemaakt als de rest van de politiek daarvoor kiest. De VVD kan gillen wat ze wil, maar die partij heeft haar eigen lot niet meer in handen – wat natuurlijk de reden is dat ze daar nu zo vreselijk in paniek zijn. Eén woord van het CDA en/of D66 waaruit blijkt dat ook zij niet met Rutte gaan zitten in Rutte IV betekent dat het echt helemaal, definitief einde oefening is voor Rutte… wat de VVD daar ook van vindt.

Hebben ze de moed om dat te doen? Ik weet het niet. Want CDA en D66 zitten vol opportunistische, meedogenloze, hypocriete, psychopatische haaien die werkelijk alles doen voor de macht. Als ze Rutte eruit werken nemen ze een risico… maar als ze hem toch maar snel vergeven en alles vergeten mogen ze over een maand of wat weer heel snel een paar mooie ministersposten innemen.

Het zou mijn niet verbazen als ze daarvoor kiezen. Want de Nederlandse politiek is verrot tot op het bot. Als puntje bij paaltje komt is het partijkartel werkelijk één groot, corrupt, kwaadaardig kankergezwel op de Nederlandse samenleving. Als ze meer macht kunnen krijgen door elkaar de hand boven het hoofd te houden doen ze dat.

Maar goed, wie weet! Misschien verrassen ze dit keer en doen ze wel iets principieels. En als ze het ze niet om het principe te doen is, dan om de politieke overwegingen. Want als er ooit een moment was om Rutte te lozen, dan is het nu. Als hij weg is wordt het hele politieke spel weer open gegooid. Voor al die partijen, die jaren gedomineerd zijn door deze beroepsleugenaar en -huichelaar, moet dat een heel mooi vooruitzicht zijn. Tenzij ze natuurlijk zo weinig fiducie hebben in het eigen vermogen dat ze tóch maar liever op hem blijven leunen.