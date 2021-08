Dictatoriaal CNN ontslaat drie ongevaccineerde medewerkers omdat ze zomaar naar kantoor kwamen

Het is ongelooflijk, maar tegenwoordig kan dit dus blijkbaar. Het Amerikaanse CNN heeft niet één, niet twee, maar drie medewerkers ontslagen omdat ze de euvele moed hadden… ongevaccinneerd naar het kantoor van de zender te komen. En dat mag niet. Dat is VERBODEN.

Directeur Jeff Zucker maakte de belachelijke misdaad tegen de menselijkheid zelf bekend in een email aan zijn andere werknemers. “Laat ik helder zijn: we hebben op dit gebied een zerotolerancebeleid,” aldus deze kleine coronadictator.

Bij CNN werken ze op dit moment nog met een systeem gebaseerd op vertrouwen. Als mensen zeggen dat ze gevaccineerd zijn, dan wordt dat geloofd. Maar in de nabije toekomst is het waarschijnlijk dat er wordt overgestapt op een systeem gebaseerd op vaccinatiepaspoorten.

Hoe ziek dat ook is.

Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Maar wacht, CNN is niet het enige Amerikaanse bedrijf dat zich als op een manier gedraagt die gekopieerd lijkt te zijn uit de modus operandi van totalitaire regimes. Facebook en Google hebben vaccinatie ook verplicht gesteld voor kantoorpersoneel. Zonder vaccin mag je wel voor de bedrijven werken – voorlopig – maar vanuit huis. De Washington Post, waarvan het eigendom in handen is van Amazon-miljardair Jeff Bezos, gaat nog verder en verplichtte vaccinatie voor álle medewerkers, of ze nou thuis werken of niet.

Het is werkelijk ongekend wat er in de wereld gebeurt – en weer zien we, ik hamer daar vandaag nu meerdere malen op, dat (grote) bedrijven vrijwillig doen wat de staat wil. Namelijk een vaccinatieplicht invoeren voor hun medewerkers en/of klanten. Zie wat we al eerder berichtten over de geflipte dansschooleigenaar die eist dat leerlingen aantonen gevaccineerd te zijn, en de reisorganisaties die alleen nog maar gevaccineerde klanten accepteren.

Jongens, het is dé vrijheidsstrijd van onze generatie. Of we laten ons nu een medische apartheidsstaat inrommelen, of we rechten onze rug, en verdedigen onze vrijheid; niet alleen tegen de overheid, maar ook tegen (grote) bedrijven die ronduit fascistisch zijn.