Filmpje! Caroline van der Plas (BBB) gaat protesteren met vissers: “Tegen windparken op zee!”

Caroline van der Plas en maar liefst 1.000 vissers protesteren vandaag tegen het wanbeleid van het kabinet. Want, zeggen de vissers en de BBB-leider, windparken op zee brengen de veiligheid van de vissers in gevaar. Dat moet stoppen!

De manier waarop het kabinet omgaat met onze vissers is volstrekt bezopen. Den Haag maakt vissers het werken onmogelijk. Dat vindt ook BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas. Daarom trekt ze er vandaag samen met 1.000 vissers op uit.

Op Twitter legt ze uit waar het protest om draait. In het Friese Stavoren stapte ze vanmorgen vroeg op een boot. Vanmiddag protesteren de vissers en Van der Plas vervolgens bij de Afsluitdijk.

Vandaag mee met #vissersprotest. Mag vanuit Stavoren meevaren met een vd vissers. Vanmiddag groot #visserijprotest bij Afsluitdijk met circa 1.000 vissers. Protest tegen windparken op zee en andere maatregelen die onze visserijfamilies bedreigen. Hou je op de hoogte! Nu 🚗 💨 pic.twitter.com/LBAbyY07f9 — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 14, 2021

“Ongeveer 1.000 vissers gaan protesteren bij de Afsluitdijk,” aldus Van der Plas. Ze doen dit “tegen alle maatregelen die worden genomen en vooral alle windparken op zee, en het langzaam maar zeker decimeren van ook deze sector.”

Ze vaart niet op eigen initiatief mee, maar op uitnodiging van de vissers. De rest van de dag houdt ze haar volgers op Twitter op de hoogte van wat er gebeurt. Er komen dus ongetwijfeld mooie vissersbeelden onze kant op.

De jacht op vissers

De visserij heeft het ontzettend moeilijk in Nederland. Het kabinet neemt maatregelen die vissers het werken onmogelijk maakt, en ook de Europese Unie doet steeds een duit in het zakje. Zo moeten Nederlandse garnalenvissers het ontgelden. “We jagen ze de bijstand in,” is een accurate beschrijving van wat er gebeurt met deze trotse vissersfamilies.

Dat is allemaal al erg genoeg, maar daar komt nog eens bij dat organisaties als Greenpeace de jacht geopend hebben op vissers. Die radicaal-linkse organisatie gooit regelmatig grote rotsblokken op de bodem van de zee. Deze acties zorgen voor een onveilige werksituatie voor vissers. Het is niets meer of minder dan spelen met mensenlevens.

Toch doet de politiek daar niets tegen. Een paar volksvertegenwoordigers roepen dat het te ver gaat, maar daar laten ze het bij. Greenpeace als organisatie wordt met rust gelaten, terwijl ze overduidelijk levensgevaarlijk bezig is.

Prima dus dat vissers voor zichzelf opkomen. Als de rest van Nederland ook zo voor zichzelf opkwam zou het er heel anders uitzien in dit land.