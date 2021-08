Linksprogressieve inhoud notitie VVD-D66: embryowet moderniseren, levenseinde promoten… En dus geen ChristenUnie

De pers heeft dan eindelijk wat inhoud in handen van de beleidsnotitie die VVD en D66 samen hebben geschreven. De inhoud is ronduit schokkend als je bedenkt dat de ChristenUnie zogenaamd kandidaat is om mee te doen.Want er staan allerlei progressief-linkse zaken in het plan van VVD en D66, zoals het promoten van levenseinde, het “moderniseren” van de embryowet, en ga zo maar door. Zeg maar dat met je handje tegen een coalitie met de CU!

Het heeft lang geduurd, maar er is zowaar inhoud gelekt uit de notitie die Sigrid Kaag en Mark Rutte samen hebben geschreven over hoe het in een nieuw kabinet moet. Nou, laat er geen misverstand over bestaan: de notitie is uiterst links. Het is de natte droom van alle D66’ers, en dus ook van PvdA’ers en GroenLinksers.

Zoals Auke van Eijsden samenvat:

Uit de VVD-D66-notitie: — embryowet moet gemoderniseerd

— mensen moeten zelf de regie krijgen over het levenseinde

— artikel 23 (onderwijsvrijheid) gaat op de schop

— voorstellen voor verdere emancipatie van lhbti'ers Streep de ChristenUnie maar weg.

Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen waar de ChristenUnie zich normaal gesproken natuurlijk nooit achter kan zetten. Geen wonder dat CU-leider Gert-Jan Segers vorige week met een simpele “Het is duidelijk door twee liberale partijen geschreven,” reageerde. Dit terwijl Lilianne Ploumen van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks juist wél weer heel positief waren.

Want ja, die clubs vinden het natuurlijk geweldig om een voortijdig “levenseinde” te promoten, lekker te rommelen met ongeboren leven, en – oh ja – om de onderwijsvrijheid met voeten te treden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Woke LHBTIQ-hobby, die VVD en D66 blijkbaar ook omarmen.

Het is dus één grote progressieve bende. Het is werkelijk een links document. Nu is dat niet eens zo verrassend gezien het feit dat Rutte en Kaag natuurlijk ook knetterlinks zijn. Maar toch. Als je dacht dat het afgelopen kabinet een drama was voor Nederland, nou, wacht dan maar tot je ziet wat Rutte en Kaag nu voor ons in petto hebben.

VVD en D66 gaan de embryowet aanpassen, ze levenseinde invoeren in de hoop dat zoveel mogelijk mensen hun leven beëindigen, onderwijsvrijheid wordt afgeschaft… kortom, de komende jaren wordt de natte droom van de neocommunisten.