Sander Schimmelpenninck beledigt Hans Wiegel: ‘Anti-intellectueel, overschat, schoolkrant-column’

In zijn meest recente column voor de extreemlinkse Volkskrant gaat NPO-Deuggraaf (of baron of hertog, wat is het?) Sander Schimmelpenninck los op Hans Wiegel. Want, stelt Schimmelpenninck, de oude VVD-prominent is aanvoerder van een anti-intellectuele vleugel in zijn partij. Hij wordt al jaren overschat! En zijn column bij de Telegraaf is van “schookrant”-niveau.

Zoals we van hem gewend zijn gebruikt Deugkneus Sander Schimmelpenninck zijn column in de Volkskrant om andersdenkenden af te branden. Daarbij richt hij zijn pijlen altijd eerst en vooral op mensen die hij “dom” vindt. Wie daarvoor kwalificeren, vraag je? Nou, eigenlijk iedereen die er een andere mening op na durft te houden dan meneer zelf. Zie hem maar als een soort van moderne Louis XIV: ‘Verstand, dat ben ik.’

Dit keer moet de VVD het ontgelden. Want, stelt hij, die partij heeft al decennia te lijden onder de invloed van een “anti-intellectuele” vleugel. Wat hij bedoelt: een “populistische” vleugel die niet blind de talking points van academici herhaalt. Die vleugel moet uit de VVD gegooid worden. En snel een beetje.

Schimmelpenninck gaat los op Wiegel

Maar om die vleugel te kunnen afsnijden moet natuurlijk eerst worden vastgesteld wie er deel van uitmaken. En zie, daar komt Schimmelpenninck met een lage aanval op Hans Wiegel, de man die de VVD groot heeft gemaakt en die de partij nu regelmatig bekritiseert omdat die “te links” is geworden.

“Het anti-intellectualisme bij de VVD kent een rijke traditie. Het begon natuurlijk allemaal met Hans Wiegel, die met zijn schoolkrantcolumn in De Telegraaf een passend sluitstuk geeft aan een leven lang overgewaardeerde gewoonheid,” aldus Schimmelpenninck.

Opmerkelijk. Want Schimmelpenninck mag nog niet eens in de schaduw staan van Wiegel, een man die daadwerkelijk iets betekend heeft voor Nederland. En die ook nog eens de moed heeft om harde waarheden te verkondigen, ook als die niet welkom zijn in Hilversum en elders.

Maar Schimmeltje was nog niet klaar. Oh nee. Ook Frits Bolkestein moet het ontgelden. Die is, zegt hij, “niet volstrekt stupide” noemt, “maar toch ook zelden te betrappen op goede ideeën.”

De Klassiek Liberalen moeten eruit!

En dan gaat hij los op de huidige vleugel die zich verenigd heeft onder de naam “klassiek liberalen.” Deze groep VVD’ers wil niet dat hun partij samenwerkt met GroenLinks. En ze proberen hun partij zelfs wat naar rechts te duwen. Nu is dat natuurlijk bij voorbaat een verloren strijd, maar dat weerhoudt Schimmelpenninck er niet van hen te besmeuren.

… En niet alleen dat, maar om de VVD op te roepen deze mensen te lozen. “Het is daarom niet alleen voor het land maar ook voor de VVD zelf te hopen dat Rutte en Hoekstra tegen alle verwachtingen in tóch over links gaan, en de VVD zo met zachte hand afscheid kan nemen van de stuitend platte en kleingeestige elementen binnen haar eigen gelederen. Lieden als Ad Lagas zijn namelijk niet klassiek liberaal, maar klassiek egoïstisch,” aldus de man voor wie de vrijheid van meningsuiting eerst en vooral een overbodige luxe is.

Arrogant

De arrogantie van deze man is werkelijk ongekend. Hij heeft in zijn leven niets gepresteerd. De enige reden dat hij overal de ruimte krijgt om zijn gal te spuien is dat hij een “graaf” is die zich graag met het “gewone plebs” bemoeit. Oh, en omdat hij een Deuger eersteklas is, natuurlijk.

Sander Schimmelpenninck komt niet eens in de búúrt van de grootheid van Hans Wiegel. Wat een schande dat hij zo’n misselijke column durft te schrijven over het orakel uit Diever. Maar het zegt alles over de zelfoverschatting van het misselijke mannetje.