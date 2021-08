Socialisten der wereld verenigt u! PvdA en GroenLinks stemmen voor samenwerking

De kogel is dan eindelijk door de kerk: leden van de PvdA én GroenLinks hebben vandaag gestemd voor vergaande samenwerking tussen de twee partijen. Omdat de PvdA een motie over het uitsluiten van lidmaatschap van een kabinet met Rutte als premier niet eens in stemming bracht staat de deur nu open naar Rutte IV. Wat een hel.

Marxistische bloedbroeders

Als je hét ultieme bewijs wilt dat socialistische partijen – met allemaal hun verschillende nuances – nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn heb je nu het bewijs. Zowel leden van GroenLinks als marxisten van de PvdA hebben zojuist namelijk voor vergaande samenwerking gestemd tussen de fracties van de partijen in de Tweede Kamer. In de praktijk betekent dit natuurlijk dat Jesse Klaver, Lilianne Ploumen en hun marxistische partijgenoten samen de onderhandelingen ingaan met VVD, CDA en D66. De Kaag-coalitie komt er dus aan.

Het leek van tevoren spannend te gaan worden onder PvdA’ers. Intern was er namelijk echt wat kritiek op het plan om een twee-eenheid te vormen met GroenLinks. PvdA-coryfee Adri Duivesteijn noemde het plan onlangs zelfs nog “helemaal gek.” Veel helderder dan dat wordt het niet. Niet zo gek natuurlijk, want feitelijk plegen de twee partijen gewoon kiezersbedrog. Dat hun leden dat wel prima vinden doet daar, gezien het lage aantal leden dat ze hebben, niets aan af.

Rutte

Bij de PvdA was het ook nog even de vraag of leden Ploumen wel de gelegenheid wilden geven om te onderhandelen met Mark Rutte. De achterban van die partij heeft namelijk een enorme pishekel aan hem, ook al omdat hij over alles en nog wat liegt. De PvdA stemde eerder dit jaar dan ook voor een motie van wantrouwen tegen hem, en beschuldigde hem van liegen over de affaire-Omtzigt.

Maar Ploumen smeekte haar achterban om haar tóch de gelegenheid het gesprek aan te gaan met Mr. Pinokkio. “Wij willen dolgraag een kabinet zonder Mark Rutte, zonder de VVD,” huilde ze onoprecht. “Maar de kiezer heeft gesproken. Een kabinet zonder de VVD kan simpelweg niet worden gevormd. Maar laten we de rechtse partijen hun gang gaan of proberen we dingen voor elkaar te krijgen voor onze eigen kiezers?”

Met andere woorden, we willen ook niet met Rutte, tenzij het de enige manier voor ons is om de macht te grijpen. Dán willen we het bést.

Het zegt alles over de PvdA (en GroenLinks): ze zijn bereid om een samenwerking aan te gaan met iedereen… zolang ze er maar macht voor in ruil krijgen. Aan principes doen ze niet bij het partijkartel, en zeker niet bij de linkse leden ervan.