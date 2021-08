Vaccincampagne gaat veel te ver in Israël: ‘We gaan kinderen vaccineren op school’

De minister van Volksgezondheid van Israël heeft laten weten dat hij kinderen gaat vaccineren op school. Het is een ongelooflijke – tot voor kort ondenkbare! – escalatie van de vaccinatiecampagne. En dat in Israël, juist een land dat pal zou moeten staan voor de vrijheden en rechten van individuen, zeker wat betreft hun eigen lichaam.

De Israëlische minister van Volksgezondheid, Nitzan Horowitz, heeft aan media laten weten dat kinderen vanaf het begin van het academische jaar gevaccineerd zullen worden tegen het nieuwe Chinese coronavirus. Deze vaccinatie zal plaatsvinden op school.

“Aan het begin van het jaar gaan we vaccineren op scholen,” aldus Horowitz. “We gaan overal vaccineren, omdat we in een noodtoestand zijn en we zullen kosten noch moeite besparen om iedereen die het nodig heeft te vaccineren.”

Een opvallende uitspraak, zeker aangezien het al lang en breed bekend is dat kinderen bar weinig te vrezen hebben van Covid-19. Ze worden veel minder zaak ziek, verspreiden het minder dan volwassenen, en doorstaan het allemaal eigenlijk wel prima. Zelfs als ze ziek worden, dan nog is het ziektebeeld te vergelijken met de griep – of zelfs minder ernstig voor deze leeftijdsgroep.

Het zal dan ook niemand verbazen dat de minister van Onderwijs helemaal niet blij is met Horowitz’s plannen. Eerder noemde deze minister, Yifat Shasha-Biton, het vaccineren van kinderen op school zelfs “een misdaad.”

Horowitz heeft daar lak aan. Volgens hem is híj de beslissende autoriteit wat betreft het nemen van deze beslissing. Shasha-Biton moet haar mond houden, Horowitz heeft vergaande plannen.

Deze plannen kunnen ongetwijfeld rekenen op de steun van premier Naftali Bennett. De Israëlische leider liet zich eerder immers al op ongelooflijk denigrerende wijze uit over niet-gevaccineerde Israëliërs.

Kinderen vaccineren op school. Het is eigenlijk ongelooflijk dat zoiets kan. Maar het gaat écht gebeuren. In Israël: hoegenaamd hét land van vrijheid en democratie in het Midden-Oosten.