Freek Jansen (FVD) is kláár met Sigrid Kaag: ‘Ik heb geen enkel vertrouwen in deze vrouw’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Freek Jansen heeft “geen enkel vertrouwen” in Sigrid Kaag. “Ze is niet bezig met de belangen van Nederland maar een abstract idee van het ‘wereldbelang’,” zegt Jansen uit tegen De Dagelijkse Standaard. En daarom is ze de verkeerde vrouw op de verkeerde plek.

Tijdens het debat over Afghanistan gisteravond was er één man die de moed had het héle Afghaanse project aan te kaarten: Freek Jansen van Forum voor Democratie. In zijn inbreng legde Jansen uit dat het een fout was om aan “democratisering” te doen in dat land. Zoiets kun je niet opleggen aan een volk. Zoals Jansen zei:

Een volstrekt bezopen wereldbeeld

Vanmorgen sprak De Dagelijkse Standaard met Jansen over de positie van Kaag. En hij liet er wederom geen misverstand over bestaan wat hij van haar vindt én wat hij als het échte probleem beschouwt. Het gaat namelijk niet alleen om een mislukte evacuatie, maar om een wereldbeeld dat van geen kant klopt.

“Terwijl de Kamer twaalf uur over Kaag heen viel over allerlei details met betrekking tot de evacuatie ging het belangrijkste punt aan haast iedereen voorbij: we hadden nooit in Afghanistan moeten zitten,” zegt Jansen. “Geleid door een blind geloof in de wereldvrede en ‘democratisering’ zijn we een oorlog in gestapt die niets heeft gebracht dan dood en verderf in Afghanistan en verzwakking van ons eigen land.”

Natuurlijk is dat al erg genoeg, maar wacht, het wordt nóg zorgwekkender. Want, gaat Jansen verder, “alsof de afgelopen twintig jaar niet zijn gebeurt, gelooft Sigrid Kaag nog steeds in hetzelfde wereldbeeld dat ons ooit tot deze vergissing dreef. Exemplarisch hiervoor was haar oproep aan de Taliban om een ‘inclusieve regering’ te vormen.”

“Dát is de echte reden dat ik geen enkel vertrouwen heb in deze vrouw als Minister van Buitenlandse Zaken: ze is niet bezig met de belangen van Nederland maar een abstract idee van het ‘wereldbelang’,” concludeert de FVD’er vervolgens.

Zo, die kan Kaag in haar zak steken. Dan gaan we later vandaag zien hoeveel partijen er net zo over denken en de motie van wantrouwen tegen deze kille, arrogante en hautaine vrouw steunen.