Peiling Maurice de Hond: D66 knalt in elkaar met verlies van 6 zetels

Volgens de nieuwste peiling van Maurice de Hond is D66 helemaal in elkaar geklapt. Waar de partij bij de verkiezingen van 17 maart nog 24 zetels kreeg blijven daar er nu virtueel nog maar 18 van over. Zelfs ten opzichte van zijn peiling van zes weken is het verlies fors, want toen stond D66 nog op 22 virtuele zetels. Sigrid Kaag maakt haar partij langzamerhand dus kapot. Heel goed!

D66 stort in elkaar

Het gaat de goede kant op met het progressieve clubje van Sigrid ‘altijd leuk om te praten met de Taliban’ Kaag. Want uit de nieuwe peiling van Maurice de Hond blijkt dat D66 ten opzichte van de verkiezingen van maart op maar liefst zes zetels verlies staat. Jawel, toen zette de partij hoegenaamd een historisch resultaat neer met 24 zetels. Nou, daar zijn er nu nog maar 18 van over. Het gevolg is dat D66 nu een titanenstrijd levert met de PVV om de titel ‘tweede partij van Nederland.’

De enige partij die nog meer zetels verliest dan D66 is – hoe kan het ook anders – de ex-club van Pieter Omtzigt. In juni bleek dit ook al uit een peiling van De Hond, maar dat beeld wordt nu dus bevestigd. En hoe. Want het CDA verliest maar lieft 8 virtuele zetels. Daardoor houdt de partij er nog maar zeven over. Dat zijn er net zoveel als de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas er momenteel heeft.

VVD groeit

Je zou natuurlijk kunnen denken dat D66 flink verliest omdat het met Rutte in zee wil gaan. Maar dat is dan weer niet waar. Want de VVD is er juist twee zetels op vooruit gegaan. Ja, dat lees je goed. De leugenaarsclub van Mark Rutte zou nu uitkomen op 37 zetels, in plaats van de 35 die de partij in maart ‘verdiende.’

Ongelooflijk. Ze zeggen dat een ezel zich niet twee keer aan dezelfde steen stoot, maar blijkbaar geldt dat echt niet voor mensen. Of in ieder geval niet voor de Néderlander.