Geert Wilders reageert op “verraderlijke oproep” Ferd Grapperhaus voor meer opvangplekken: ‘Burgemeesters pleeg verzet tegen het Rijk’

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over de oproep van demissionair minister Ferdinand Grapperhaus. De CDA-minister deed gisteren een noodoproep aan Nederlandse burgemeesters om zo snel mogelijk 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Wilders roept juist de burgemeesters op om deze boodschap te negeren en ‘verzet te plegen tegen het Rijk’.

Terwijl het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers al meerdere malen aan de bel heeft getrokken de afgelopen weken blijven onze grenzen wagenwijd openstaan. Terwijl de Nederlandse asielopvang propvol zit blijft men in Den Haag grote groepen mensen naar Nederland halen.

De oproep van demissionair minister Ferdinand Grapperhaus valt dan ook verkeerd bij PVV-voorman Geert Wilders. “Ons land is vol”, aldus de PVV’er. Terwijl de woningnood in Nederland met de week erger wordt denkt Grapperhaus serieus dat burgemeesters wel even een kleine 1000 slaapplekken weten realiseren.

Ik roep alle burgemeesters van Nederland op géén gehoor te geven aan de verraderlijke oproep van @ferdgrapperhaus. Weiger opvangplekken voor nog meer asielzoekers in te richten. Nederlanders willen het niet. Ons land is vol. Pleeg verzet tegen het Rijk. Negeer Grapperhaus! https://t.co/OzCzHZmDPa — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 18, 2021

Vandaar dat Wilders de oproep doet aan Nederlandse burgemeesters om juist geen actie te ondernemen. Burgemeesters kunnen beter hun tijd en energie aan andere problemen besteden. De asielcrisis in Nederland wordt veroorzaakt door mismanagement vanuit het Rijk, die vervolgens verwacht dat lokale gemeenten het maar oplossen. Maar zoals we de afgelopen weken hebben gezien valt er niks meer op te lossen. We vangen nu al asielzoekers op in tentenkampen en andere erbarmelijke omstandigheden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De overheid kan beter haar tijd besteden aan goede opvang in de regio dan mensen halsoverkop ons land binnen te loodsen om ze vervolgens in een tentenkamp te stoppen zonder enig perspectief.