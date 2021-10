Hypocriete Utrechtse D66-wethouder vliegt naar München om te praten over duurzaamheid

D66-wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) ging afgelopen zondag met het vliegtuig naar München, om over duurzaamheid te praten. Hij hoefde volgens de gemeentelijke afspraken de trein niet te nemen, want voor reizen tot 750 kilometer is men verplicht de trein te nemen. München is ongeveer 780 kilometer.

Het is ook werkelijk altijd hetzelfde met dit soort klimaat- en duurzaamheidsdrammers. Iedereen de maat nemen over hoe het beter kan, maar zelf te beroerd om die mooie woorden in de praktijk te brengen. ‘Doe wat ik zeg, niet wat ik doe’, is kennelijk het mantra bij dit soort figuren (zie ook: Frans Timmermans).

D66-wethouder Klaas Verschuure komt woensdag terug van zijn bezoek aan de vastgoedbeurs Expo Real, waar hij met allerlei ontwikkelaars en investeerders praat over “Een solide brede samenwerking die niet over vastgoed alleen gaat, maar over betaalbare woningbouw, innovatie, infrastructuur en duurzaamheid”, meldt het AD.

Kennelijk is duurzaamheid voor Verschuure een thema op zich, wat los staat van milieuvervuiling en klimaatverandering. Want als dit soort figuren niet voor het minste of geringste het vliegtuig instappen, dan was duurzaamheid ook niet zo’n groot thema geworden. Dat is althans de redenering die dit soort linkse figuren vaak prediken.

Het mooie is echter dat dit soort fratsen het klimaat- en duurzaamheidsbeleid compleet ondermijnt. Steeds meer mensen zijn al sceptisch over het effect van dergelijk beleid. Als de grootste voorstanders van dit type beleid zelf compleet maling hebben aan wat ze volgens hun eigen overtuigingen zouden moeten doen, dan valt het doek snel genoeg.

Mensen gaan zich dan steeds meer afvragen of het niet alleen mooie woorden zijn die bedoeld zijn als verkooppraatje en verdienmodel voor bepaalde sectoren. Iets wat nog eens wordt versterkt door de hoge gasprijzen, energietekorten en de bouw van honderden kolencentrales in China. Binnen de kortste keren zijn de klimaatdrammers al hun geloofwaardigheid kwijt, vooral als ze op deze manier door blijven gaan.