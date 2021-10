Meerderheid D66-kiezers vindt draai Sigrid Kaag alleen oké als zij voet bij stuk houdt op medisch-ethische thema’s

Als we de peiling van EenVandaag mogen geloven, dan worden het nog moeilijke formatieonderhandelingen voor D66. Bijna de helft van de D66-kiezers uit het panel (3.000) is ontevreden over de draai die Sigrid Kaag heeft gemaakt. En deelname aan een kabinet met VVD, CDA en ChristenUnie is voor een grote meerderheid (78 procent) van de achterban van D66 acceptabel, maar alleen als de medisch-ethische thema’s vrije kwesties worden.

Oud-D66-Kamerlid Bert Bakker pleitte er vandaag voor om de medisch-ethische kwesties vier jaar lang te parkeren, zodat zijn partij de ChristenUnie niet teveel tegen de borst zal stoten. Maar als Sigrid Kaag daar voor kiest, dan laat ze een groot deel van haar achterban in de steek.

Wellicht dat D66 de ChristenUnie iets kan bieden om toch overstag te gaan, maar dat wordt dan wel flink inleveren voor Kaag, die er tot nu toe toch al beroerd voor staat in de formatieonderhandelingen. Voor de ChristenUnie is de klap minder groot als zij op dit thema meegaan met de wens van D66, afgaande op de uitslag van het EenVandaag-opiniepanel.

Informateur Remkes zei al dat de medisch-ethische kwesties een ‘vrije keuze’ zouden worden, precies wat D66 wil, maar werd diezelfde dag nog teruggefloten door ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Die wil graag onderhandelen, maar wordt niet gesteund door de leider van de andere christelijke partij, Wopke Hoekstra van het CDA, die van mening was dat de voltooid-leven-wet van D66 een vrije kwestie moest worden, meldde de NOS medio september.

De ChristenUnie heeft wat dat betreft dus de betere kaarten in de hand. Zij kunnen er prima over onderhandelen zonder al te veel verlies te lijden, terwijl het voor D66 een behoorlijk gezichtsverlies zou zijn als ze op dit punt zouden bewegen richting de ChristenUnie.

Uiteindelijk denkt 63 procent van alle kiezers die meededen aan het onderzoek dat de vier onderhandelende partijen er wel uit zullen komen, al ligt dat percentage het laagst bij de kiezers van de ChristenUnie (61 procent).