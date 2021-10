Peilingwijzer: D66 en CDA flink onderuit bij meerdere peilingen

Eind juni stond D66 nog op 19 tot 25 Kamerzetels in de peilingen van I&O Research, EenVandaag en Kantar, maar daar is nu nog maar weinig van over. Zouden er nu verkiezingen worden gehouden, dan kan de partij van Sigrid Kaag nog maar op 14 à 20 zetels rekenen volgens Peilingwijzer.

Het gaat niet zo goed met de kabinetspartijen. Het CDA staat er al enige tijd beroerd voor met 5 à 9 zetels, maar het verlies bij D66 is relatief bijna net zo groot. De ChristenUnie blijft kwakkelen rond de 5 en 7 zetels. Alleen de VVD blijft onverslaanbaar en staat volgens Peilingwijzer op 34 à 38 Kamerzetels.

D66 wordt in de peilingen afgerekend op de moeizame formatie en het niet kunnen waarmaken van een ‘zo progressief mogelijk kabinet’. De populariteit van Sigrid Kaag daalt mede daardoor ook flink. De verloren zetels gaan naar Volt (5 à 9 zetels), GroenLinks (9 à 13 zetels) en de PvdA (9 à 12 zetels).

De grootste stijgers in de peilingen zijn volgens Peilingwijzer (via de NOS) nog steeds de BoerBurgerBeweging en JA21 (beide 4 tot 8 zetels). Afgaande op de peilingen kan men wel concluderen dat een aanzienlijk deel van Nederland snakt naar daadwerkelijke (rechtse) verandering. Hoewel het ergens ook wel verbijsterend is dat de VVD, ondanks alles, nog steeds zó hoog staat. Kennelijk komt Mark Rutte nog altijd weg met al zijn capriolen en zijn het vooral mensen van andere partijen die de klappen vangen.

Wel is duidelijk dat de formerende partijen nu echt hun beste beentje voor moeten zetten om het aankomende kabinet tot een succes te maken. Als het daar misgaat, en er komen nieuwe verkiezingen, dan ontkomt de VVD ook niet aan zetelverlies. Al zal dat beperkt zijn vergeleken met het verlies van het CDA en D66. De druk is in ieder geval torenhoog en het vertrouwen bij een groot deel van de bevolking behoorlijk laag. En met allerlei grote problemen die op ons afstevenen wordt dat waarschijnlijk alleen maar erger.