Red Team gooit handdoek in de ring: ‘De zorg is stuk en kabinet is vooral bezig met gezichtsverlies en beeldvorming’

Het Red Team, een groep experts uit allerlei beroepsvelden die zich bezighouden met advies over de bestrijding van de coronacrisis, gooit de handdoek in de ring. De club heft zichzelf op omdat er toch niet wordt geluisterd en het coronabeleid van het demissionaire kabinet gebaseerd is op ‘gezichtsverlies en beeldvorming’, in plaats van op het daadwerkelijk bestrijden van het virus.

Fellere kritiek op het kabinet en hun beleid is haast niet denkbaar. Het Red Team kwam met het volgende bericht op Twitter:

Opnieuw kleuren de coronakaarten dieprood en neemt de crisis in omvang toe. In vele opzichten staan we, qua onzekerheid, weer op een vergelijkbaar punt als in maart 2020. Er lijkt geen beroerder moment om afscheid te nemen. En toch doen we dat👇https://t.co/mgTgftZmjF pic.twitter.com/ztgvJUy98j — Red Team C19NL (@C19RedTeam) November 1, 2021

Het Red Team bevestigt precies datgene wat de rest van Nederland sinds het begin van de coronacrisis al op heeft gemerkt bij het demissionaire kabinet. Het kabinet greep telkens te laat in en maakte zich vooral druk over draagvlak en de kans op imagoschade. Dat leverde een beleid op wat niets meer te maken had met effectieve coronabestrijding.

Het tijdig opschalen van de zorg, door snel meer mensen op te leiden of gebruik te maken van mensen die hun opleiding bijna af hadden gerond, is niet gebeurd. Dit had vele doden en uitgestelde operaties kunnen voorkomen. In plaats daarvan koos men voor praktisch elke andere mogelijke maatregel, zolang die maar niet teveel pijn deed.

Denk aan het toe blijven staan van buitenlandse vluchten. Of aan het ontkennen van het feit dat kinderen en jongeren het virus óók konden verspreiden. Hierdoor konden scholen en de kinderopvang open blijven. Wie kregen toen de schuld van het verspreiden van het coronavirus? Vakantiegangers en feestvierende jongeren.

Mondkapjes werden ook pas ingevoerd toen er draagvlak voor bleek te zijn. Al die tijd werd het effect ervan ontkend, terwijl het RIVM vol bleef houden dat het virus zich voornamelijk verspreidde via grote druppeltjes (hoesten en niezen). Toen de mondkapjes wél werden verplicht, werd langzaam toegegeven dat aerosolen toch een grotere rol speelden dan aanvankelijk gedacht. Mondkapjes zouden daar niet tegen beschermen en dit zou betekenen dat het virus zich makkelijker kon verspreiden in binnenruimtes. Iets wat kon worden voorkomen door betere ventilatie. Toch bleven mondkapjes lang verplicht maar deed men niets aan slecht geventileerde binnenruimtes.

De lijst van fouten is praktisch eindeloos en het Red Team heeft nu opgegeven om hier nog langer tegenin te gaan, want het demissionaire kabinet luistert toch niet. ‘Wie steeds opnieuw dezelfde fouten maakt, heeft er niet genoeg van geleerd’, zegt het Red Team tegen het AD.