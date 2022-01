Alleen VVD-kiezers hebben nog vertrouwen in nieuwe kabinet, kiezers van andere coalitiepartijen zien het somber in

Het zojuist aangetreden kabinet heeft niet alleen in het algemeen maar ook bij de eigen kiezers nu al last van wantrouwen. VVD-stemmers blijken volgens I&O Research nog wel steeds vertrouwen in het kabinet en premier Rutte te zien, maar daar is dan ook alles mee gezegd. D66-, CDA- en ChristenUnie-stemmers zien het somber in.

Slechts drie op de tien kiezers hebben nog vertrouwen in het gloednieuwe kabinet Rutte IV. Maar liefst 40 procent heeft “niet zo veel” vertrouwen en 25 procent heeft helemáál geen vertrouwen in de nieuwe regeringsploeg, meldt de NOS.

Nou is het logisch dat kiezers van andere partijen het vertrouwen in dit kabinet volledig kwijt zijn. Het is namelijk een voortzetting van het oude kabinet en op wat nieuwe gezichten na zijn het gewoon dezelfde figuren op andere posten. Bijna niemand heeft ervaring of een achtergrond in het beleidsterrein waarvoor ze zijn geselecteerd.

Maar opvallend is dat ook kiezers die zelf voor de coalitiepartijen hebben gestemd, om exact dezelfde reden weinig vertrouwen hebben in dit kabinet. En hoewel mensen overwegend positief zijn over het aanstellen van aparte ministers voor grote vraagstukken, is er geen enkel onderwerp waarbij men denkt dat Rutte IV het probleem écht aan zal gaan pakken.

De coalitiepartijen mogen zich eigenlijk wel af gaan vragen of ze hier überhaupt aan moeten beginnen. Het vertrouwen bij mensen met een minimuminkomen, ongevaccineerden, arbeidsongeschikten, werklozen en Nederlanders met een migratieachtergrond is vrijwel non-existent. En de hoger opgeleiden en middeninkomens hebben er dus ook niet veel vertrouwen meer in. Dan bestaat de kans dat je, vooral na een paar missers, al gezien wordt als een politieke elite die koste wat het kost vast probeert te houden aan de macht.

En aangezien die kluns van een Hugo de Jonge nu minister is geworden voor het beleidsterrein dat iedereen als het meest urgent beschouwt (Volkshuisvesting), is de kans zeer groot dat het wantrouwen in rap tempo alleen maar toeneemt.