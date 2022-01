CDA maakt ministers bekend: stuntelaar Hugo de Jonge als Woonminister en Wopke Hoekstra naar Buitenlandse Zaken

CDA-partijleider Wopke Hoekstra heeft via de mail de beoogde CDA-bewindspersonen bekend gemaakt. Hugo de Jonge keert terug in het nieuwe kabinet, als de nieuwe woonminister en niet als coronaminister. Wopke Hoekstra zelf heeft de slag om het ministerie van Financiën verloren en zal het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan beheren.

Lang was onduidelijk of Hugo de Jonge zou terugkeren in het nieuwe kabinet. Zelf wilde hij graag, maar of Nederland zat te wachten op de terugkeer van de coronastuntelaar was nog maar de vraag. Inmiddels heeft Hoekstra duidelijkheid verschaft, dat meldt de Telegraaf.

Hugo de Jonge zal minister blijven, maar op een andere portefeuille: hij zal de woningnood gaan aanpakken. Ollongren heeft als voormalig minister van Binnenlandse Zaken de problemen niet echt kunnen oplossen en dus is er maar een aparte ministerie voor deze portefeuille opgericht. Aan De Jonge de taak om de komende drie jaar meer woningen te realiseren.

Partijleider Wopke Hoekstra zal minister van Buitenlandse Zaken worden, waarmee hij het stokje van Financiën overgeeft aan D66-leider Sigrid Kaag. Een pijnlijke nederlaag voor het CDA; qua status is ministerie van Financiën een van de meest prestigieuze departementen. Naast Financiën weet D66 ook een goede slag te slaan door Defensie en Volksgezondheid in handen te krijgen. Alle drie de ministeries waren voorheen in handen van het CDA.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wij halen een zeer sterk team naar het kabinet op belangrijke departementen om onze ideeën en voorstellen uit het regeerakkoord waar te maken. Grote verantwoordelijk en eer om als beoogd minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier met dit team aan de slag te gaan. #CDA pic.twitter.com/O3YTAOcBd6 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) January 2, 2022

Naast Ferdinand Grapperhaus zal ook Raymond Knops niet terugkeren als bewindspersoon.