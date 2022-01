Deugmutsjes CDJA zeggen samenwerking met FvD en JFVD op: ‘Bedreiging De Jonge en Kaag was de druppel’

Het CDJA, de jongerentak van het CDA, brengt een zeer deugend en politiek correct statement naar buiten. Ze zeggen de samenwerking op, “voor zover die er al was”, met FvD en de JFVD. Zonder gêne schuiven ze de bedreiging van Hugo de Jonge en Sigrid Kaag bij die partijen in de schoenen.

Het CDJA haalt de ‘tribunalen’, het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en ‘het vergelijken van de Shoah en de Tweede Wereldoorlog met de coronapandemie’ aan als redenen om de samenwerking op te zeggen. Die uitspraken alleen waren echter niet genoeg om ermee te kappen. Nee, de bedreiging van Hugo de Jonge en Sigrid Kaag waren de druppels die de emmer deed overlopen. Dat die mafkees FVD-senator Theo Hiddema óók lastig viel, laten ze voor het gemak buiten beschouwing.

🇳🇱 #MadMax valt Theo Hiddema van de FVD lastig. Het is dus niet zo dat Max een connectie heeft met de FVD!#IkSteunBaudet pic.twitter.com/bf5Ze7bvwt — Kees71 (@Kees71234) January 10, 2022

Ook zouden FvD en JFVD geen afstand hebben genomen van het gedrag van “hun achterban”. Kennelijk hebben ze de reactie van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren niet gezien.

🇳🇱 Gideon van Meijeren van de FvD: "Waar ik toe oproep dat is vreedzaam verzet, liefdevol verzet" pic.twitter.com/yEyEyh0ViB — Kees71 (@Kees71234) January 7, 2022

Het klinkt allemaal een beetje alsof de moederpartij van het CDJA ze heeft opgelegd om dit statement over FvD en JFVD naar buiten te brengen. Maar als het op eigen initiatief is geweest dan is het net zo sneu. Prima dat het CDJA de samenwerking met FvD en JFVD op wil zeggen, maar zorg dan dat je verhaal klopt. Wat hier door die deugmutsjes is opgeschreven is klinkklare onzin en voedt het idee dat die bedreiger gelieerd zou zijn aan één van die partijen, terwijl hij voor het eerst in beeld kwam als activist bij een Extinction Rebellion-demonstratie. Zeg de samenwerking met GroenLinks, DWARS, D66 en de Jonge Democraten dan ook maar op!

En dan wel tot drie keer toe een alinea beginnen met “woorden doen ertoe”, maar feiten doen er kennelijk niet toe. Het CDJA is wat dat betreft net zo kinderachtig en hypocriet als hun moederpartij.