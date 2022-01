‘Wetenschappers geloofden dat Covid gelekt was uit lab Wuhan, maar wilden niet voor onrust zorgen’

Het is ongelooflijk. Tijdenlang werden mensen die opperden dat het nieuwe coronavirus mogelijk gelekt was uit laboratorium in Wuhan weggezet als complotgekken. Wappies. Overal werden ze geband. En ‘wetenschappers’ vertelden die mensen én fact-checkers dat het onzin was. Maar wat blijkt? Diezelfde wetenschappers hadden al heel vroeg in de pandemie geconcludeerd dat het inderdaad een lek was… maar ze wilden dat niet hardop zeggen “omdat dat slecht zou zijn voor de wetenschap in China.”

Vrijgekomen emails die gestuurd waren aan Dr. Anthony Fauci (inderdaad, de Anthony Fauci die er door Majoor Murphy van beschuldigd wordt het ontstaan van SARS-CoV2 te hebben betaald) bewijzen dat heel veel wetenschappers al vroeg in de pandemie geloofden dat het nieuwe coronavirus “gelekt” of “ontsnapt” was uit het veelbesproken laboratorium in Wuhan. Maar, blijkt uit de emails, ze waren bang dat dit hardop zeggen voor “onrust” zou zorgen en “slecht” zou zijn “voor de wetenschap in China.”

Lab-lek

“Een waarschijnlijke verklaring” voor Covid is, aldus Sir Jeremy Farrar van Wellcome Trust in een email aan Fauci in februari 2020, dat het voortgekomen is uit een Sars-achtig virus in menselijk tissue in het laboratorium. Zo’n virus, ging hij verder “kan per ongeluk gecreëerd zijn voor snelle transmissie tussen mensen.”

Sir Jeremy citeerde ook andere wetenschappers die allemaal geloofden dat het virus niet natuurlijk was. Eén zo’n wetenschapper was professor Mike Farzan van Scripps Research. Dat is de expert die ontdekte hoe het originele SARS-virus zich aan menselijke cellen hechtte. Die Farzan geloofde er niets van dat het nieuwe coronavirus zich buiten het lab had kunnen ontwikkelen. “In theorie is het mogelijk, maar extreem onwaarschijnlijk.”

Professor Andrew Rambaut, van de University of Edinburgh, dacht daar net zo over. “Ik zie niet hoe dit ontwikkeld kan zijn in de natuur,” schreef hij. “Ik denk dat de enige mensen met voldoende informatie of toegang tot monsters om dit aan te pakken de teams zijn die in Wuhan werken.”

Harmonie

De wetenschappers hielden er allemaal ernstig rekening mee dat dit klopte, maar er was een probleem. “Verder debat [hierover] zal onnodige schade berokkenen aan de wetenschap in het algemeen, en in China in het bijzonder,” reageerde de “gerenommeerde wetenschapper Dr. Collins voormalig directeur van het US National Institutes of Health daarop.

Oh ja, schreef Collins, dat kon zelfs “de internationale harmonie” beschadigen. En dat moest ten koste van alles voorkomen worden. F*ck de waarheid, bewaar de lieve vrede. Ja, ook als dit betekent dat je moet liegen en bedriegen, en mensen die de waarheid wél durven te opperen overal moet bannen.

Dit is natuurlijk precies wat Majoor Murphy zegt in een nieuwe gelekte geheime Pentagon-rapport. Alleen voegt hij daar nog aan toe dat dit onderzoek gesponsord werd door Anthony Fauci en zijn NAIAD én het NIH. Als dat klopt is het logisch dat ze deze informatie verborgen wilden houden, en zelfs mede-wetenschappers opriepen er niets mee te doen. Zij kwamen dan immers zélf in de problemen.