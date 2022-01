‘Tolerante’ oud-voorzitter D66 Den Bosch wil beveiliging Geert Wilders “per direct” op laten heffen

Het is ook altijd hetzelfde bij D66’ers. Mooie woorden over tolerantie en vrijheid van meningsuiting, totdat er iets wordt gezegd waar ze het wezenlijk mee oneens zijn. Dan valt het ‘liberale’ masker af en komt hun ware aard naar boven. Oud-voorzitter van D66 Den Bosch Hans van Veen hekelt een uitspraak van PVV-leider Geert Wilders over de nieuwe VVD-minister van Justitie Dilan Yeşilgöz, dus moet de beveiliging van “deze On-Nederlandse man” maar “per direct” worden opgeheven.

D66’er Hans J.C. van Veen ontpopt zich op Twitter eigenlijk als een soort fascist. De enige reden dat hij pleit voor een actie om de beveiliging van Geert Wilders op te heffen, is in de hoop dat iemand dan het heft in eigen handen neemt en een poging tot geweld richting Wilders onderneemt. En het gaat hier niet om een enkele oproep die even in een moment van frustratie tot uiting werd gebracht. Nee, Van Veen roept herhaaldelijk op tot het opheffen van de beveiliging!

Laten we een actie ontketenen dat de beveiliging van deze On-Nederlandse man per direct wordt opgeheven ! https://t.co/bvqNczw9y0 — Hans JC van Veen (@HJCvanVeen) December 30, 2021

Dat zal goed zijn beveiliging op te heffen ! https://t.co/Yu5uA0zi7T — Hans JC van Veen (@HJCvanVeen) December 30, 2021

Dit soort types laten zich zo ontzettend kennen. Het laagje beschaving verhult het kwalijke tirannieke monster dat eronder schuil gaat. Van Veen (D66) pleit er in feite voor dat iemand, Geert Wilders in dit geval, maar moet vrezen voor zijn leven om de mening die hij uitdraagt. Een openlijke oproep tot geweld doet de ‘tolerante‘ D66’er niet, maar als iemand geheel op eigen initiatief de kans grijpt om een onbeveiligde Wilders wat aan te doen, dan staat Van Veen diezelfde dag nog te juichen van geluk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het zou D66 sieren als ze deze intolerante ophitsende fascist direct uit de partij trappen, in het kader van ‘nieuw leiderschap’ natuurlijk. De kans is echter klein dat ze dit zullen doen. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat iemand als Van Veen zo openlijk dit soort oproepen durft te doen. Zul je ook nog zien dat hij straks degene is die het hardste klaagt over anonieme bedreiging aan zijn adres! En nee, dat is géén oproep. Verlaag je niet tot zijn niveau.