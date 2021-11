Geert Wilders fileert D66: ‘Hypocrieten! Ze hebben mij 10 jaar lang vervolgd en ervan genoten!’

Zo. PVV-leider Geert Wilders is écht helemaal klaar met de hypocrisie van VVD’ers, CDA’ers en D66’ers. Want, zegt hij op Twitter, ze hebben hem jarenlang willens en wetens “voor verschillende tribunalen gebracht.” En dat niet alleen. Nee, ze “genoten” ervan. Maar nu wel klagen als zij een keer aan de beurt zijn? Daar kan geen Wilders geen medelijden voor opbrengen. Niet eens een béétje.

Wat klagen ze hard he, die leden van het partijkartel? FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen liet D66-extremist Sjoerd Sjoerdsma weten dat er ooit coronatribunalen zouden komen. Want, zei hij, de misdaden tegen de menselijkheid die gepleegd worden in naam van de volksgezondheid kunnen en zullen niet zonder gevolgen blijven.

Oh, oh, oh, de reacties! Iedereen is in paniek. Vreselijk, vinden ze het allemaal! Hoe durft hij! Rechtsstaat! Democratie! Extremisme! Ook VVD-vriendje Sjuul Paradijs deed gisteren een duit in het zakje bij Op1. Iets over dat het allemaal heel erg is. Zo erg zelfs dat hij wil dat FVD’ers strafrechtelijk vervolgd worden voor uitspraken die ze doen op sociale media.

Wat? Umh. Dus zeg maar: dat ze voor een tribunaal moeten komen, Sjuul? Ah.

Geert Wilders: hypocrieten!

PVV-leider Geert Wilders heeft totaal geen trek in die hypocrisie van het partijkartel. Zoals hij gisteren ook al aangaf heeft hij eerder zélf al gezegd dat hij wil dat er tribunalen komen “voor mensen die ons land kapotmaken.” Alleen ging het hem dan om de gevolgen van de massa-immigratie. Zoiets moet gewoon gezegd kunnen worden, aldus Wilders. En nee, het is geen “bedreiging.” Een tribunaal wordt immers gevormd door onafhankelijke rechters.

Maar nu doet Wilders daar nog eens een schepje bovenop. Want hij wordt nu wel écht doodmoe van het gezanik van de Kartelianen. “Wat een hypocrieten, die politici en partijen die klagen zoals D66, CDA en de VVD,” schrijft hij op Twitter. “Ze hebben mij tien jaar lang ten onrechte voor verschillende tribunalen gebracht (film Fitna + minder minder) en daarvan genoten en nu piepen ze omdat het over hen zelf gaat.”

Nou, sluit hij zijn tweet af, daar heeft hij “Nul medelijden” mee. Ze zoeken het maar uit:

En wat een hypocrieten, die politici en partijen die klagen zoals D66, CDA en de VVD. Ze hebben mij tien jaar lang ten onrechte voor verschillende tribunalen gebracht (film fitna + minder minder) en daarvan genoten en nu piepen ze omdat het over hen zelf gaat. Nul medelijden. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 18, 2021

Modern rechts doet geen stap terug

Het is opvallend en zij van het partijkartel moeten er ongetwijfeld aan wennen, maar modern rechts doet geen stap meer terug. Ze kunnen roepen dat FVD en PVV “extremistisch” zijn, dat ze dit verkeerd doen, dat ze dat verkeerd doen, dat het zo toch allemaal niet kan… maar daarvan is modern rechts niet meer onder de indruk.

Ze begrijpen nog steeds niet dat de regels van dit politieke en culturele gevecht definitief veranderd zijn.