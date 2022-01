WHO noemt herhaaldelijke boosterprikken ‘geen goede strategie’ en pleit voor betere vaccins

Het steeds herhalen van boosterprikken is volgens experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geen levensvatbare strategie. In plaats daarvan pleiten zij voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins die de overdracht van het coronavirus beter kunnen tegengaan.

De WHO heeft zijn geloofwaardigheid natuurlijk al lang geleden te grabbel gegooid, maar hier zeggen ze toch wel iets interessants. Impliciet erkennen ze namelijk dat de huidige vaccins niet goed genoeg bestand zijn tegen de omikronvariant. Laat staan dat ze de overdracht van het virus fatsoenlijk tegen kunnen houden.

Het lijkt er zelfs sterk op dat een boosterprik maar slechts zo’n twee maanden echt effectief is. Als overheden daar naar gaan handelen dan brassen rijke staten die vaccins er zo doorheen, terwijl veel burgers van de meeste Afrikaanse landen hun eerste prik nog moeten krijgen. Vanuit epidemiologisch en economisch oogpunt is dat een vrij beroerde strategie. Nog los van de eventuele gevaren van het blijven prikken met coronavaccins, kan het er ook toe leiden dat de immuunsystemen van herhaaldelijk geboosterde burgers voornamelijk ‘getraind’ worden om de oude coronavarianten te herkennen. Wéér een nieuwe variant zou dat eventueel kunnen omzeilen, waardoor dan alles voor niets is geweest.

Opvallend is ook dat de WHO nu pas komt met dit bericht (via het AD) over de strategie van herhaaldelijk boosterprikken en de uitgesproken wens voor betere vaccins die ook de overdracht van het coronavirus tegengaan. Want laten we eerlijk wezen, letterlijk iedereen kon zien dat die vaccins niets tegen besmettelijkheid deden. Bij de omikronvariant niet, maar bij eerdere varianten was het ook één groot drama. Waarom dan nú pas aan komen zetten met de wens voor betere vaccins?

De farmaceuten Pfizer, BioNTech en Moderna lijken vooral ‘nieuwe’ vaccins te gaan produceren die in alles hetzelfde zijn als de oude vaccins, behalve dat ze toegespitst zijn op de omikronvariant. De overdracht van het virus óók tegengaan heeft geen enkele prioriteit. En dat is ook wel logisch, want dat ondermijnt natuurlijk hun hele verdienmodel van de afgelopen twee jaar.