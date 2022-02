Canadese premier Trudeau ontpopt zich tot fascist en zet noodwet in om truckersprotest de nek om te draaien

De Canadese premier Justin Trudeau heeft gisteravond aangekondigd de Emergencies Act in te zetten om het truckersprotest te ontmantelen. De wet is één keer eerder gebruikt in vredestijd door zijn vader in 1970, toen separatisten uit Quebec een Britse diplomaat en een regionale minister ontvoerden.

Trudeau kiest precies voor de optie die je als democratische rechtsstaat nou juist wil vermijden. De Canadese führer koos echter vanaf het begin van het truckersprotest al voor de tegenaanval.

Iedereen die het nieuws een beetje heeft gevolgd heeft kunnen zien hoe vreedzaam en gemoedelijk dat protest verloopt. Slechts enkele ‘demonstranten’ liepen rond met een Confederate Flag of een nazi-vlag. Die figuren zijn door de betogers ontmaskerd en verdreven. Maar wat zien we in de media (ook de NOS) en wat wordt herhaald door Trudeau? ‘Het is een protest van extreemrechtse fascisten.’

Niet lang daarna werden er ook andere labeltjes op het truckersprotest geplakt. Het zouden voornamelijk homofoben, transfoben, racisten en vrouwenhaters zijn. Niks van waar natuurlijk. En dus bleef het protest vreedzaam verlopen.

De steun nam zelfs toe, want er werd flink wat geld ingezameld om de demonstranten te blijven financieren. GoFundMe flikte het echter om 9 miljoen dollar, bedoeld voor de truckers, aan andere doelen te willen geven. Uiteindelijk draaiden ze dit terug en blokkeerden ze alleen de donaties voor het protest. Sympathisanten vonden echter snel een nieuwe manier om het truckerprotest te blijven financieren.

Trudeau heeft zich dus helemaal vastgebeten in het idee dat het hier gaat om een extreemrechts protest en dat hij de strijd aan het verliezen is. Met de Emergencies Act kan hij makkelijk het protest illegaal verklaren, bankrekeningen van demonstranten en donateurs blokkeren en de federale politie inschakelen om de truckers hardhandig te verwijderen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is dus olie op het vuur en absoluut antidemocratisch wat Trudeau probeert te doen! Als hij het doorzet kon er wel eens een revolutie uitbreken. Het stomste aan dit alles is nog wel dat Trudeau het makkelijk had kunnen voorkomen door in te gaan op de wensen van de demonstranten van het truckersprotest, vooral nu diverse landen de coronamaatregelen loslaten.