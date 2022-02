Furieuze Caroline van der Plas (BBB) gaat lós op partijkartel: ‘Schaam je je niet?’

In de Tweede Kamer heeft Caroline van der Plas donderdag hard uitgehaald naar het partijkartel dat een enorme puinhoop heeft gemaakt van het coronabeleid. “Schaam je je niet?” beet ze VVD’er Judith Tielen toe. En ook GroenLinkser Lisa Westerveld en CDA’er Joba van den Berg moesten eraan geloven.

Het was heerlijk om te zien gisteren hoe BBB-leider Van der Plas losging op de partijkartelianen. Ze veegde werkelijk op schitterende wijze de vloer aan met ze. En dat deed ze op basis van de feiten: puur en simpel.



Wat nou wetenschap

Haar furie begon toen VVD’er Judith Tielen haar inbreng deed en daarin begon met opmerkingen over dat we “de wetenschap” moeten prijzen. “Een ode aan de wetenschap,” noemde Tielen dat zelf. Van der Plas vond dat bespottelijk.

“Ik vraag me eigenlijk af of mevrouw Tielen zich daar niet voor schaamt,” vroeg Van der Plas keihard. “Want die wetenschap […] is bijvoorbeeld gezegd dat als mensen een vaccin zouden nemen deze zomer, dat ze immuun zouden zijn. Deze ‘wetenschap’ heeft op 28 januari gezegd op Twitter: het virus lijkt niet zo besmettelijk te zijn en het lijkt er ook niet op dat het van mens op mens overdraagbaar is.”

“Met die ‘wetenschap’ gingen hulpverleners in ambulances, die zwaar zieke patiënten moesten ophalen in verpleeghuizen – zonder enige vorm van bescherming – een heel groot deel van die mensen zit nu al twee jaar lang ziek thuis. Die moeten vechten voor een vergoeding,” ging ze verder tegen Tielen.

“Mijn eerste vraag is dan ook: schaamt u zich niet met ‘een ode aan de wetenschap?’ U had moeten beginnen met ‘ik breng een ode aan al die mensen die hebben geleden onder deze twee jaar waar maatregelen zijn genomen op basis van zogenaamde wetenschap; maatregelen die misschien niet altijd goed waren, die voor heel veel mensen psychisch leed [etc.] hebben veroorzaakt.”

Van der Plas pakt GL en CDA ook hard aan

Schitterend om te zien, maar Van der Plas was nog niet klaar. Want later moesten ook Lisa Westerveld van GroenLinks en CDA’er Joba van den Berg het ontgelden.

Westerveld beweerde tijdens een interruptie bij de inbreng van Van der Plas dat er soms wel maatregelen genomen moeten worden. Van der Plas is het daar niet mee eens. Als mensen zich aan de basismaatregelen houden, zei ze, is dat afdoende. We hoeven dus niet meteen allerlei stringente maatregelen te nemen, nee, ook niet ‘om kwetsbaren te beschermen.’

“Het coronatoegangsbewijs,” zei Van der Plas, heeft voor ontzettend veel problemen veroorzaakt. En datzelfde geldt voor al die andere maatregelen die ronduit autoritair te noemen zijn.

Westerveld ging daar tegen in. Want ze vond het fan-tas-tisch dat mensen toch nog mondkapjes moeten dragen in het openbaar vervoer. Daarop antwoordde Van der Plas dat dat mondkapje daar natuurlijk “het probleem niet is. Het grote probleem is het ctb geweest waardoor groepen mensen werden uitgesloten.”

En de druk om je te laten vaccineren. Gehandicapten die niet naar de wc kunnen als ze de stad ingaan omdat ze geen groen prikje hebben. “Laat je lekker prikken,” zei Van der Plas over de strategie van de overheid. “Alle maatregelen die wij nemen moeten gericht zijn op het beschermen van kwetsbaren […] maar een mondkapje in de bus is niet het probleem.”

Vervolgens ging Van der Plas los op Joba van den Berg van het CDA. Deze dame beweerde namelijk dat Van der Plas feitelijk eenzelfde motie indiende als zij. Een soort van copy-paste-beschuldiging dus. Van der Plas zei daar terecht over dat dit van geen kant klopt. De motie is namelijk al eerder ingediend door Van der Plas in samenwerking met Tunahan Kuzu van DENK om mensen te laten sporten. Joba lult dus uit haar nek.

Van der Plas maakte dat even heel duidelijk door Van den Berg te vertellen dat zíj́ de motie feitelijk gestolen had… en dat ze ook alleen maar in haar motie wilde dat “onderzocht” werd of de sport als essentiële sector kon worden bestempeld. Kuzu en Van der Plas willen zo’n onderzoek niet, ze willen gewoon dát het gebeurt. Punt.

Zo. Die kon het partijkartel in zijn zak steken.