Hoppa! ‘Mondkapjeszwendelaar’ Sywert van Lienden opgepakt door fiscale opsporingsdienst

Eindelijk is het dan zo ver: Sywert van Lienden, de welbekende ‘mondkapjeszwendelaar’, is opgepakt door de fiscale opsporingsdienst FIOD. Het Openbaar Ministerie maakte eerder vandaag bekend een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar Stichting Hulptroepen Alliantie en ‘de drie daarbij betrokken natuurlijke personen’, waar Van Lienden het kopstuk van is.

Van Lienden is bekend van Stichting Hulptroepen Alliantie en zei belangeloos onder meer mondkapjes te kunnen regelen tijdens de coronapandemie. Achteraf bleek dit helemaal niet zo belangeloos te zijn en streek Van Lienden zo’n 9 miljoen euro op, meldt RTL Nieuws. Iedereen raakte natuurlijk compleet over de zeik, want Van Lienden troggelde de Nederlandse overheid eigenlijk gewoon miljoenen aan belastinggeld af.

Vervolgens gooide hij olie op het vuur door te stellen dat er helemaal niets mis was met de deal en dat hij het geld uiteindelijk aan goede doelen zou doneren. Niemand geloofde dat natuurlijk en er bleek ook helemaal niets van waar te zijn. Sywert van Lienden trok zich steeds verder terug, al reageerde hij af en toe nog wel op beschuldigingen. Mensen die echt door bleven vragen werden uiteindelijk door hem geblokkeerd.

Lange tijd bleef het stil en Nederland had inmiddels de aandacht gevestigd op andere zaken. Het leek erop dat Van Lienden gewoon weg kon komen met zijn zwendel. Nou, mooi niet dus! De rat wordt nu aangepakt door de FIOD en het Openbaar Ministerie. Zij zijn in actie gekomen naar aanleiding van de aangifte die uitzendconcern Randstad tegen Van Lienden & co. heeft gedaan. Zij hebben destijds namelijk (gratis) personeel gemobiliseerd om de mondkapjesdeal rond te krijgen.

Dat wordt genieten! Het is voor hem te hopen dat hij de miljoenen euro’s nog niet heeft uitgegeven, want de kans zit er dik in dat hij álles moet terugbetalen en een enorme boete opgelegd krijgt, of erger. Komt er dan toch nog gerechtigheid nu Sywert van Lienden is opgepakt!