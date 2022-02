Hypocriet GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld sluit FVD en PVV uit, wil nu “democratie beschermen”

Kamerlid Lisa Westerveld en haar partij, GroenLinks, gaven aan dat ze de PVV en FVD willen uitsluiten na de komende gemeenteraadsverkiezingen. Niet heel verwonderlijk dat ze hier voor pleiten, maar wel volstrekt ondemocratisch! Diezelfde Westerveld pleit nu voor een donatieplafond voor giften aan politieke partijen, zogenaamd om “onze democratie te beschermen”.

Er valt best wat te zeggen voor een donatieplafond, zodat niet iedere steenrijke burger zomaar even invloed kan kopen bij een Nederlandse politieke partij. Het is overduidelijk dat dergelijke praktijken de democratische rechtsstaat kunnen schaden. Maar partijen die openlijk andere partijen bij voorbaat uitsluiten breken de democratie evengoed af. Toch is dat precies waar D66 en GroenLinks voor hebben gekozen.

Het fundament van een democratische rechtsstaat is dat iedereen een gelijke stem heeft. In praktijk blijkt helaas al te vaak dat kwetsbare groepen worden overgeslagen. Ook daarom willen we een donatieplafond. Juist om onze democratie te beschermen. https://t.co/AwizF9Ixnr — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) February 14, 2022

Lisa Westerveld en haar partij willen alleen democratie voor mensen met denkbeelden die dicht bij hun eigen ideologie staan. Zodra dat niet het geval is dan wordt je buitengesloten.

Niemand is serieus in de veronderstelling dat GroenLinks of D66 ooit met de PVV of FVD zullen gaan samenwerken, in ieder geval niet op landelijk niveau. Op gemeentelijk niveau zou dat wellicht prima kunnen, omdat de spelende kwesties vaak lokaler en ‘saaier’ zijn. Daar komt bij dat lokale afdelingen van partijen niet perse volledig achter hun landelijke partij of partijleider hoeven te staan.

Voor GroenLinks en D66 maakt die nuance echter geen bal uit. Iedere mogelijke associatie met die partijen moet als de pest vermeden worden, ook als er eigenlijk gewoon constructief zou kunnen worden samengewerkt. En laat democratie nou net bedoeld zijn om politieke tegenstanders op een beschaafde manier te forceren toch samen te werken!

Los van het feit dat het een volstrekt ondemocratische houding is, zet het qua verkiezingsretoriek ook geen zoden aan de dijk. Zowel GroenLinks als D66 staan in de peilingen op fors verlies (goh, hoe zou dat toch komen?). En het feit dat deze partijen vanuit die positie nog zo’n grote bek durven te hebben, spoort hun politieke tegenstanders alleen maar aan om juist te gaan stemmen. Nu nog maar zien of GroenLinks- en D66-stemmers dit soort ondemocratische praktijken wél pikken…