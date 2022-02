Kamervoorzitter Bergkamp gaat taalpolitie spelen: ‘Kamerlid mag minister niet meer ‘knettergek’ noemen’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (VVD) gaat vanaf nu taalpolitie spelen. Kamerleden mogen elkaar of bewindspersonen in een debat niet meer ‘knettergek’ of ‘idioot’ noemen. Ze geeft in een brief aan haar collega-Kamerleden aan dat ze de omgangsvormen in de Tweede Kamer voortaan strenger wil bewaken en zelfs wil aanscherpen.

De brief van Bergkamp voegt eigenlijk weinig toe. Zij geeft namelijk zelf ook al aan dat het reglement van orde van de Kamer nu al voorschrijft dat de Kamervoorzitter mag ingrijpen bij beledigingen. Wanneer een Kamerlid ‘op de persoon speelt’, zo schrijft Bergkamp, dan mag ze ingrijpen.

Dit laat eigenlijk perfect zien waarom Bergkamp zo ongeschikt is als Kamervoorzitter. Ze had al de macht om in te grijpen, maar deed dat niet. En nu komt ze aankakken met een brief aan de Tweede Kamer waarin ze zegt dat ze vanaf nu écht harder zal ingrijpen (via het AD). Stuur dan geen brief en laat gewoon zien dat je strenger gaat zijn?

In de brief geeft ze ook aan dat ze expliciet in de regels wil opnemen dat bedreigingen ook niet mogen. Maar goed, als beledigingen en ‘op de man spelen’ al niet mogen, wie is er dan nog overtuigd van het idee dat bedreigingen wél zouden mogen? Kamervoorzitter Vera Bergkamp lijkt de enige te zijn die dat denkt.

Bergkamp is gewoon een zwakke en ineffectieve Kamervoorzitter, die dreigt met middelen die ze al tot haar beschikking heeft. Ze weet zelf gewoon niet hoe ze met de verruwing in de Tweede Kamer om moet gaan, zelfs na het lezen van het reglement van orde.

Haar brief zal dan ook niet het door haar gewenste effect hebben. Sterker nog, iedere keer dat de PVV of FVD voor iets worden uitgemaakt, zullen ze zich gaan beroepen op haar brief. En dan wordt het feest, want dan hebben vooral D66, GroenLinks en Volt last van de ‘bad cop‘-aanpak van Bergkamp.