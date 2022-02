Rutte heeft geen zin in protest nachthoreca: ‘Nu versoepelen geeft te veel risico’s!’

Premier Rutte heeft weer eens het volste begrip voor het feit dat de nachthoreca hélémáál klaar is met het absurde coronabeleid. Toch houdt hij voet bij stuk en zal niet eerder gaan versoepelen dan 15 februari, terwijl de nachthoreca een protest heeft aangekondigd op 12 februari.

De nachthoreca, waar discotheken, nachtclubs en danscafés onder vallen, is misschien wel één van de zwaarst getroffen sectoren. Door diverse coronamaatregelen moesten zij de deuren gesloten houden en het ziet er naar uit dat dit zo zal blijven. Premier Rutte zegt zelf al een ‘enorm’ risico te hebben genomen door af te wijken van het OMT-advies. Daarin stond namelijk dat alles tot 20.00 uur open kon blijven, maar de oh zo coulante Rutte heeft dat toch mooi even opgekrikt naar 22.00 uur. Daar heeft de nachthoreca natuurlijk helemaal geen bal aan!

Maar die ondernemers zien de cijfers ook dagelijks voorbijkomen. Vrijwel iedereen die ook maar een beetje contact heeft gehad met een ander, raakt besmet. De lockdown en alle andere coronamaatregelen hebben maar nauwelijks effect gehad. Bijna niemand belandt meer in het ziekenhuis (relatief aan het aantal besmettingen) en een ruime meerderheid van de Nederlanders is gevaccineerd of zelfs geboosterd.

Toch blijft Rutte volhouden dat de risico’s simpelweg te groot zijn om het nachtleven snel te heropenen, meldt het AD. Het feit dat diverse landen (vrijwel) álle coronamaatregelen schrappen, doet daar voor hem niets aan af. Want als het uitkomt dan is de situatie in het buitenland niet te vergelijken met die van Nederland. En als het niet uitkomt dan moeten we weer wachten op meer onderzoek en nemen we het zekere voor het onzekere.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De nachthoreca zal waarschijnlijk het ‘weegmoment’ op 15 februari afwachten, want anders krijgen ze boa’s op hun dak. Rutte hoopt namelijk dat burgemeesters gewoon zullen gaan handhaven. En waarom zou je een enorme boete riskeren als drie dagen later de boel alsnog versoepeld kan worden? De nachthoreca zou het protest beter ná dat weegmoment kunnen plannen, dat legt namelijk meer druk op het kabinet.