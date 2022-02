WHO blaat weer wat in het rond: ‘Niet te snel versoepelen hoor want het virus is nogal dynamisch!’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt landen om de coronamaatregelen niet te snel te versoepelen. Op een persconferentie richtte topman Tedros Adhanom Ghebreyesus zich tot landen als Engeland, Denemarken, Oostenrijk en Nederland. Daar zijn namelijk versoepelingen ingegaan en dat gaat vooralsnog prima. Toch wil de WHO de angst er graag in houden.

Bij de WHO zijn ze ervan overtuigd dat versoepelingen langzaam moeten verlopen en dat landen alle instrumenten moeten gebruiken om hun bevolking te blijven beschermen. Zo’n beetje iedereen die de situatie in voorgenoemde landen mee heeft gekregen, weet dat er vrij weinig aan de hand is. Het Verenigd Koninkrijk neemt naar eigen zeggen een gok. Maar Denemarken, dat álle coronamaatregelen loslaat, spreekt van een weloverwogen beslissing.

In al die landen, óók in Nederland, valt te zien dat niet versoepelen, en een beetje versoepelen, allebei direct tot hoge besmettingscijfers heeft geleid. Het is totale onzin om de boel maar telkens slechts een beetje te versoepelen, zoals de WHO in dit NOS-artikel voorstelt, want daar is de omikronvariant overduidelijk veel te besmettelijk voor.

Het grote voordeel is echter dat de bevolking hier niet volledig tegen beschermd hoeft te worden. Die variant is immers een heel stuk minder ziekmakend en de meeste mensen hebben al een infectie door een voorgaande variant opgelopen of zijn gevaccineerd. Wie probeert men dan nog te beschermen en waarom?

Het is ook totaal onzinnig vanuit de WHO om zomaar zulke boude uitspraken te doen. Bij zo’n beetje iedere kwestie rondom het coronavirus of het coronabeleid wordt door het RIVM, het OMT of het kabinet gezegd dat situaties in het buitenland niet te vergelijken zijn met die van Nederland. Maar een organisatie als het WHO kan zonder moeite algemene opmerkingen maken over minimaal vier verschillende landen, waar vooralsnog weinig aan de hand lijkt. Wacht dan eerst af tot het in één van die landen flink misgaat en kom dan met een degelijk onderbouwde waarschuwing…