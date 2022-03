Rutte houdt coalitiepartijen verantwoordelijk voor lage opkomst: ‘lange formatie vermoedelijk meegespeeld’

Premier Rutte toont geen enkele zelfreflectie en kijkt vooral naar andere factoren die mee zouden kunnen hebben gespeeld bij het feit dat er zo’n ontzettend lage opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was.

Zou het kunnen dat de toeslagenaffaire een rol heeft gespeeld? Het belabberde coronabeleid dan? Of misschien het simpele feit dat een afgetreden kabinet het lef had om gewoon op de oude voet door te gaan? Nee joh, natuurlijk niet! Het was de lange formatie en de oorlog in Oekraïne die alle aandacht heeft opgeëist en daardoor gingen mensen niet stemmen. Yeah, right.

Rutte etaleert in deze video van RTL Nieuws precies het probleem: een totaal gebrek aan zelfreflectie en het ontwijken van alle verantwoordelijkheid.

Iedereen met een beetje wortels in de maatschappij had hem zo kunnen vertellen waar het aan ligt. Je hoefde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk alleen maar op straat een gesprek over politiek mee te luisteren om te weten waarom mensen niet zijn gaan stemmen. ‘Het maakt toch niks uit en Den Haag bepaalt alles’, viel er toen te horen.

En laten we eerlijk zijn, voor een groot deel lijkt dat ook zo. Gemeenten moesten de coronamaatregelen handhaven en hadden weinig speelruimte. Klimaatbeleid komt voor de meeste gemeenten ook neer op even bepalen waar de windmolens moeten komen te staan, om maar wat te noemen.

Het probleem zit hem echt niet in dat de oorlog in Oekraïne alle aandacht op heeft geëist. Het probleem is dat Den Haag bijna alles ‘regelt’ of oplegt en de verantwoordelijkheid afschuift op lokale overheden, zoals met de zorg is gebeurd. En alles wat ze zouden moeten regelen, doen ze niet.

Vooruitkijken is nou niet bepaald een sterk punt van de afgelopen kabinetten. Aankomende gas- en oliecrisis? ‘Eerst even rustig kijken hoe het loopt, burgers een beetje compenseren en desnoods delen van het land van het gas afsluiten‘. Dreigende terugkeer van de Taliban? ‘Ah joh, we hebben alle tijd om mensen te evacueren!’ Toeslagenaffaire? Eerst ontkennen, dan traineren, daarna toegeven en vervolgens een paar jaar moeilijk doen over compensatie.

Ja, gek man dat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politiek! De lage opkomst komt vast door de lange formatie en Oekraïne inderdaad…